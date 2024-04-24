РУСАДА дисквалифицировало фигуриста Артема Алейникова на 4 года за мельдоний

Теги сборная России допинг РУСАДА мужское катание дисквалификации Артем Алейников ДАК РУСАДА Фигурное катание

Фигуриста Артема Алейникова дисквалифицировали на 4 года за мельдоний.

В октябре 2023-го Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало спортсмена на четыре года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 20 декабря 2023-го.

«Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, спортсменом Алейниковым Артемом.

Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА», – говорится в сообщении РУСАДА.

Алейникову 18 лет. В сезоне-2022/23 он занял 7-е и 9-е места на этапах Гран-при России в Казани и Перми соответственно.

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10 комментариев
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"Он же ребёнок! Там микродоза! Подсыпали! Пироженку не ту съел!"
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Ой,никогда такого не было и вот опять
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За мельдоний уже 4г. года дисквалификации дают... РУСАДА на малоизвестных спортсменах перед ВАДА своей принципиальной суровостью отчитывается.
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Артем, ты наш золотой! Не дадим в обиду ребенка. И вообще, он наверняка защищенное лицо с микродозой. Подставили как пить дать ☝
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Первый раз о таком слышу.
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Русада следует заветам вады
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Что за чушь?!
Артём Алейников тренировался в МБУ СШ "Локомотив" (город Екатеринбург) у Елены Левковец.
http://ffssr.ru/sportsmen/219.htm
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Ответ ДИОНИС
Что за чушь?! Артём Алейников тренировался в МБУ СШ "Локомотив" (город Екатеринбург) у Елены Левковец. http://ffssr.ru/sportsmen/219.htm
Тренер Яметовой
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