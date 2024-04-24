РУСАДА дисквалифицировало фигуриста Артема Алейникова на 4 года за мельдоний

Фигуриста Артема Алейникова дисквалифицировали на 4 года за мельдоний.

В октябре 2023-го Российское антидопинговое агентство ( ) дисквалифицировало спортсмена на четыре года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 20 декабря 2023-го.

«Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, спортсменом Алейниковым Артемом.

Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА», – говорится в сообщении РУСАДА.

Алейникову 18 лет. В сезоне-2022/23 он занял 7-е и 9-е места на этапах Гран-при России в Казани и Перми соответственно.