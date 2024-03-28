«Снова в деле». Кевин Аймо сообщил о возвращении на лед – ранее фигурист досрочно завершил сезон

Теги фото сборная Франции Кевин Аймо Фигурное катание

Французский фигурист Кевин Аймо сообщил о своем возвращении на лед.

В январе 26-летний Аймо досрочно завершил сезон после того, как занял 31-е место (из 32) в короткой программе на чемпионате Европы.

«... снова в деле 🌪️🤩», – написал фигурист на своей странице в соцсети, опубликовав видео с тренировки на льду.

В сезоне-2022/23 Аймо занимал четвертые места на чемпионатах мира и Европы.

Скриншот: видео со страницы Кевина Аймо.

12 комментариев
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Вот и правильно!
Мне нравится его решение и настрой, Кевину ещё есть что сказать болельщикам и доказать себе. Я рада такому решению.
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Обожаю Кевина и очень рада, что он решил продолжить спортивную карьеру. Пусть он не супер-прыгун, но Кевин и не самый слабый фигурист, а его программы и его кататие доставляют эстетическое удольствие. Очень надеюсь, что он справится со всеми своими проблемами и мы увидим прежнего шикарного Кевина.
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ну и хорошо)
будем ждать его в следующем сезоне
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Отличная новость, очень ждала ее! Надеюсь, что все проблемы остались в прошлом, и Кевин снова засияет. А пока пойду пересмотрю его прокаты на Скейт Америка.
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Кевин уникальный фигурист и в хорошем смысле и не очень:)
Свой почерк , определенная харизма , интересные программы. А "Болеро", если его чисто катать, это наслаждение для любителей ФК , шедевр .
Его проблемы как модно сейчас говорить ментальные.
Так что пожелаю разобраться с головой - научиться не расклеиваться от неудач , физически хорошо подготовиться , в постановках не сомневаюсь, удачи и поверить в себя.
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Ответ Леличек
Если не поставил голову на место, то все остальное без толку
+++
+3
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Без Кевина фк явно обеднело, его не хватало на чм.
+3
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Красавчик!!!
+1
0
+1
Ответ Ирина С
Обожаю Кевина и очень рада, что он решил продолжить спортивную карьеру. Пусть он не супер-прыгун, но Кевин и не самый слабый фигурист, а его программы и его кататие доставляют эстетическое удольствие. Очень надеюсь, что он справится со всеми своими проблемами и мы увидим прежнего шикарного Кевина.
Подписываюсь под каждым Вашим словом.
+3
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Надеюсь голова встанет на место👌
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