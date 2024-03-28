«Снова в деле». Кевин Аймо сообщил о возвращении на лед – ранее фигурист досрочно завершил сезон
Французский фигурист Кевин Аймо сообщил о своем возвращении на лед.
В январе 26-летний Аймо досрочно завершил сезон после того, как занял 31-е место (из 32) в короткой программе на чемпионате Европы.
«... снова в деле 🌪️🤩», – написал фигурист на своей странице в соцсети, опубликовав видео с тренировки на льду.
В сезоне-2022/23 Аймо занимал четвертые места на чемпионатах мира и Европы.
Скриншот: видео со страницы Кевина Аймо.
Мне нравится его решение и настрой, Кевину ещё есть что сказать болельщикам и доказать себе. Я рада такому решению.
будем ждать его в следующем сезоне
Свой почерк , определенная харизма , интересные программы. А "Болеро", если его чисто катать, это наслаждение для любителей ФК , шедевр .
Его проблемы как модно сейчас говорить ментальные.
Так что пожелаю разобраться с головой - научиться не расклеиваться от неудач , физически хорошо подготовиться , в постановках не сомневаюсь, удачи и поверить в себя.