«Снова в деле». Кевин Аймо сообщил о возвращении на лед – ранее фигурист досрочно завершил сезон

Французский фигурист Кевин Аймо сообщил о своем возвращении на лед.

В январе 26-летний Аймо досрочно завершил сезон после того, как занял 31-е место (из 32) в короткой программе на чемпионате Европы.

«... снова в деле 🌪️🤩», – написал фигурист на своей странице в соцсети, опубликовав видео с тренировки на льду.

В сезоне-2022/23 Аймо занимал четвертые места на чемпионатах мира и Европы.

Скриншот: видео со страницы Кевина Аймо.