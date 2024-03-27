Татьяна Тарасова: «МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы»

Теги Татьяна Тарасова МОК Игры дружбы Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что МОК не должен вмешиваться в Игры дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

«Санкции к спортсменам за участие в Играх дружбы? МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы.

Чем больше проводится крупных турниров, тем лучше для спортсменов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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50 комментариев
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Ответ ks-1993
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Вот это уровень нашей работы на международной дипломатической арене. Пранкеры Вован и Лексус пранканули Баха. А ещё завербованный уборщик подложил на порог кабинета Баха бумажный пакет с какахами. Это безоговорочная победа, я считаю
+39
-11
+28
Радоваться надо, что хоть кто-то сунул в них нос. А то не заметили бы так же, как и Спартакиаду.
+47
-21
+26
Игры дружбы во время войны - это парадокс
+37
-12
+25
По-моему новости о "Играх дружбы" будут такими:
-МОК сунул нос
-Мы проводим независимые игры
-Не завидуйте нам
-Дедушка рассказывает как независимые спортсмены из Америки и Франции выражают свое желание приехать на игры, но репрессивная западная машина не позволяет
-Игры дружбы завершились, побиты все рекорды зрителей, но никто со спортса даже не узнает, что они проводились
+37
-17
+20
Алло, МОК! Это я! Я, Тарасова из России. Алло! Слышно меня? Говорю, Тарасова из России (да что ж такое). Да, и з Р-О-С-С-И-И. Что мне надо?!?! Мне надо, чтобы вы свой нос не совали в Игры Дружбы! Йес, гем оф френдсип! Йес йес обхс. Чао бонжур, #######
+27
-8
+19
Ответ Алексей Клинский
Интересно, а когда игры состоятся, их вообще кто-нибудь смотреть будет?
Да никто это не будет смотреть. Местным кремлеботам скинут методичку с кратким обзором произошедшего, они пару раз её копипастнут, чтоб свои 15 рублей отработать, и побегут на ветки Олимпиады - писать, как им неприятно её смотреть.
+26
-14
+12
Ответ Uef@
Комментарий скрыт
Тебе интереснее что смотреть, как под окном сосед в баскетбольное кольцо бросает, или НБА? Стритрейсинг по улицам родного Саранска, или Формулу-1? Томь-Акрон или финал ЛЧ?
+17
-8
+9
Интересно, а когда игры состоятся, их вообще кто-нибудь смотреть будет?
+22
-14
+8
Ответ Александр Сачков
В одном Тарасова права. Чем больше турниров, тем лучше не только для спортсменов, но и для зрителей. А запрета совать нос у МОК нет. Бизнес есть бизнес, возможных конкурентов нужно мочить в зародыше.
Игры дружбы - возможный конкурент? Конкурент чего?
+10
-3
+7
Ответ Uef@
Комментарий скрыт
Интересно смотреть где спортсмены высокого класса,восхищаться их мастерством независимо из какой они страны.Чтобы это понять надо просто любить спорт.
+6
-2
+4
Так они и не суют
+6
-3
+3
Ответ Вечно в бане
Радоваться надо, что хоть кто-то сунул в них нос. А то не заметили бы так же, как и Спартакиаду.
Справедливости ради, кто должен замечать Спартакиаду, если это чисто внутреннее соревнование между регионами?
+4
-2
+2
Ответ Rust Nora
Потому что это не их юрисдикция. Они же не суют свой нос в ЛЧ
Вообще-то их. И сравнение с ЛЧ глупое. У МОК не было толком правил, когда организовали ФИФА. Правила, запрещающие без одобрения участвовать в международных соревнованиях, появились аж в 30-х годах прошлого века.
+3
-1
+2
Ответ Vazuza
Игры дружбы во время войны - это парадокс
Европейский Фонд Мира выделяет деньги на закупку оружия для хутора. И почему-то здешних селюков это не удивляет. Парадокс.
+10
-8
+2
это - не нос, ответил мок и густо покраснел...
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Ответ вперёд спартак
Мне вот интересно а почему МОК не должен совать свой нос?
Потому что это не их юрисдикция. Они же не суют свой нос в ЛЧ
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Ответ Алексей Клинский
Интересно, а когда игры состоятся, их вообще кто-нибудь смотреть будет?
Я буду смотреть. И думаю, что много таких, как я. А вот тех, кто не смотрит олимпиады, становится всё больше и больше
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Ответ Dima67
Игры дружбы - возможный конкурент? Конкурент чего?
Ну значит есть,--чего))). Иначе бы не возбудились бы так мок-овцы на подписаннный Президентом указ об ИД.
Если бы они не считали, что в этом есть какая-то угроза для них, то и внимания бы на ИД не обратили никакого,--пусть едут, кто хочет, типа, сравнение будет всё равно не в пользу ИД. Но это ведь не так!")))
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Ответ Eva2426
Переименуйте сайт в блог Тарасовой..Ну право, сколько можно слушать мега экспертное и мега переменчивое мнение ТАТ
Так уже пытались завести раздел "Истории болезни", но закон запрещает публикацию сведений о здоровье без согласия
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Ответ Maturmalai
Таки да.
Это я про пауков из МОК, если что))). У них--своя банка, у нас своя
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Ответ Алёна Вода
Пусть сидят в своей банке?)))
Таки да.
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Ответ Maturmalai
Согласен с Тарасовой. МОКу и вправду не к лицу совать нос в банку с пауками.
Пусть сидят в своей банке?)))
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Ответ Eva2426
Переименуйте сайт в блог Тарасовой..Ну право, сколько можно слушать мега экспертное и мега переменчивое мнение ТАТ
И очень часто мега ангажированное)))
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Ответ seppblatter@mail.ru
Алло, МОК! Это я! Я, Тарасова из России. Алло! Слышно меня? Говорю, Тарасова из России (да что ж такое). Да, и з Р-О-С-С-И-И. Что мне надо?!?! Мне надо, чтобы вы свой нос не совали в Игры Дружбы! Йес, гем оф френдсип! Йес йес обхс. Чао бонжур, #######
Ну это объективно ржака) Спасибо, комрад, поднял настроение)
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Ответ Uef@
Комментарий скрыт
Совершенно верно! Тем более, что есть виды спорта, в котором уровень зарубежных спортсменов не особо-то и высок. Весь цвет--у нас!)))
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Ответ Fona
По-моему новости о "Играх дружбы" будут такими: -МОК сунул нос -Мы проводим независимые игры -Не завидуйте нам -Дедушка рассказывает как независимые спортсмены из Америки и Франции выражают свое желание приехать на игры, но репрессивная западная машина не позволяет -Игры дружбы завершились, побиты все рекорды зрителей, но никто со спортса даже не узнает, что они проводились
Тогда тем более МОК не должен волноваться. Игры какие-то Россия проводит, никто не заметил, к чему суета в МОК?
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от зависти мок суёт свой нос... чувствует конкуренцию в будущем
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