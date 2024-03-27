Татьяна Тарасова: «МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы»
Татьяна Тарасова считает, что МОК не должен вмешиваться в Игры дружбы.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.
«Санкции к спортсменам за участие в Играх дружбы? МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы.
Чем больше проводится крупных турниров, тем лучше для спортсменов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
-МОК сунул нос
-Мы проводим независимые игры
-Не завидуйте нам
-Дедушка рассказывает как независимые спортсмены из Америки и Франции выражают свое желание приехать на игры, но репрессивная западная машина не позволяет
-Игры дружбы завершились, побиты все рекорды зрителей, но никто со спортса даже не узнает, что они проводились
Если бы они не считали, что в этом есть какая-то угроза для них, то и внимания бы на ИД не обратили никакого,--пусть едут, кто хочет, типа, сравнение будет всё равно не в пользу ИД. Но это ведь не так!")))