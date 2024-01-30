Трусова проведет мастер-класс вместо Валиевой на катке ВДНХ в Москве

Теги сборная России допинг CAS женское катание Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова проведет мастер-класс на катке ВДНХ в Москве.

Об этом сообщили  в пресс-службе российского общества «Знание». Дата мероприятия не называется.

Изначально планировалась, что фигуристка Камила Валиева проведет «Экскурсию со знанием» в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия», а также мастер-класс на катке.

Однако организация сообщила о замене на Трусову после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

 

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18 комментариев
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Ну все, порешали. Не будут жертвовать будущими поколения во имя одной девчонки.
Как мы с вами и обсуждаем второй день. Поорут - но согласятся с адекватным, в данной ситуации, решением CAS.

Камила, ты зря понадеялась не на тех людей. Они скоро и финансирование твое дополнительное обнулят. Подставили тебя с допингом - подставят во всем.
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Ответ Wini Chemin
пляски на костях?
Жизнь продолжается
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Вот как? Т.е. на словах - поддержим, а на деле - не достойна быть участником всерос-форума?
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Ответ Syndycate
Что Аня, что Саша объедки собирают за Камилой)
Скорее спасают ситуацию
У них и своих проектов хватает
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«Работаем дальше»
+4
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+2
Валиева может провести экскурсию по фармацевтическому павильону
+7
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А.Трусова: "Не знаю кого благодарить.. дедушку, CAS, ФФКР.."
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0
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Все так накинулись на организаторов. А вы не думали, что Камила сама отказалась? Она, скорее всего, в глубокой депрессии после всего произошедшего. Ей явно не до развлекательных мероприятий сейчас
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Ответ garovatat
Вот как? Т.е. на словах - поддержим, а на деле - не достойна быть участником всерос-форума?
Вы что, нас же могут отстранить окончательно, мы лучше пойдем за морковкой мифического допуска. Когда-нибудь
+3
-2
+1
Ответ Oleandra
Главное, пошла плющенковская заменять.
А кому заменять? Все в Китае, а она только что из Дубая вернулась
+2
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ЧТД. Надо глубже прогибаться, могут не оценить.
+2
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Поздравляю Сашу с золотом ЧР 2023 и серебром ЧЕ 2022!
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Вместо - это прискорбное слово и поспешная замена в текущем моменте. Наверное, этот мастер-класс очень важен для всех: и для ВДНХ, и для рос. общества "Знание", и для новой ведущей
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Удачного мастер-класса
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