Трусова проведет мастер-класс вместо Валиевой на катке ВДНХ в Москве

Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова проведет мастер-класс на катке ВДНХ в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе российского общества «Знание». Дата мероприятия не называется.

Изначально планировалась, что фигуристка Камила Валиева проведет «Экскурсию со знанием» в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия», а также мастер-класс на катке.

Однако организация сообщила о замене на Трусову после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?