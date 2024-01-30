Трусова проведет мастер-класс вместо Валиевой на катке ВДНХ в Москве
Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова проведет мастер-класс на катке ВДНХ в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе российского общества «Знание». Дата мероприятия не называется.
Изначально планировалась, что фигуристка Камила Валиева проведет «Экскурсию со знанием» в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия», а также мастер-класс на катке.
Однако организация сообщила о замене на Трусову после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Как мы с вами и обсуждаем второй день. Поорут - но согласятся с адекватным, в данной ситуации, решением CAS.
Камила, ты зря понадеялась не на тех людей. Они скоро и финансирование твое дополнительное обнулят. Подставили тебя с допингом - подставят во всем.
У них и своих проектов хватает