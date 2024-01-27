Ветлугин о том, что Симонова докатала программу после падения с поддержки: «На старте чувства притупляются из-за адреналина»

Теги сборная России пары мужское катание Мария Симонова Матвей Ветлугин Мартин Бреславский Фигурное катание

Матвей Ветлугин высказался о падении фигуристки Марии Симоновой с поддержки.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. 

«Да, я видел ее падение. Таких травм у меня не было, но во время соревнований травмы случались, один сезон у меня постоянно болело бедро, и если я определенным образом приземлялся, случался рецидив.

И вот так произошло на первенстве России в 2020 году, я понял, что это обострение, но докатал.

Я не могу говорить за других – но на старте чувства притупляются из-за адреналина. Бывает, борешься за зубец перед вращением, а потом замечаешь, что рука в крови.

А что касается бедра, боль преодолела порог чувствительности, поэтому тогда я докатался до конца», – сказал Ветлугин. 

Мать фигуристки Симоновой о ее падении с поддержки: «Только начинаю отходить от шока. Маша уже рвется на лед, но ей надо некоторое время побыть дома»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ MyCA
Бедный Матвей теперь он за всех пострадавших должен отвечать?
Да ему без разницы, о чем болтать. Лишь бы побольше интервью раздать. Любит похайпиться. Жаждет внимания публики.
+4
0
+4
Бедный Матвей теперь он за всех пострадавших должен отвечать?
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий