Ветлугин о том, что Симонова докатала программу после падения с поддержки: «На старте чувства притупляются из-за адреналина»

Матвей Ветлугин высказался о падении фигуристки Марии Симоновой с поддержки.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.

«Да, я видел ее падение. Таких травм у меня не было, но во время соревнований травмы случались, один сезон у меня постоянно болело бедро, и если я определенным образом приземлялся, случался рецидив.

И вот так произошло на первенстве России в 2020 году, я понял, что это обострение, но докатал.

Я не могу говорить за других – но на старте чувства притупляются из-за адреналина. Бывает, борешься за зубец перед вращением, а потом замечаешь, что рука в крови.

А что касается бедра, боль преодолела порог чувствительности, поэтому тогда я докатался до конца», – сказал Ветлугин.

Мать фигуристки Симоновой о ее падении с поддержки: «Только начинаю отходить от шока. Маша уже рвется на лед, но ей надо некоторое время побыть дома»