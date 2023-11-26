Гран-при Японии. Мияхара, Кагияма, Уно, Губанова, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами
26 ноября на Гран-при Японии фигуристы выступят с показательными номерами.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Показательные выступления
Начало – 7:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая часть
1. Рика Хонго (Япония)
2. Челси Лю – Балаж Надь (США)
3. Тацуя Цубои (Япония)
4. Юна Аоки (Япония)
5. Габриэле Франджипани (Италия)
6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
7. Нина Пинзарроне (Бельгия)
8. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Камден Пулкинен (США)
11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
12. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
13. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
14. Кейдзи Танака (Япония)
Вторая часть
15. Мао Шимада (Япония)
16. Денис Васильев (Латвия)
17. Анастасия Губанова (Грузия)
18. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
19. Лукас Бричги (Швейцария)
20. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
21. Маи Михара (Япония)
22. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
23. Шома Уно (Япония)
24. Сатоко Мияхара (Япония)
25. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
26. Ава Мари Зиглер (США)
27. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
28. Юма Кагияма (Япония)
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