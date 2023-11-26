Гран-при Японии. Мияхара, Кагияма, Уно, Губанова, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами

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26 ноября на Гран-при Японии фигуристы выступят с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Показательные выступления

Начало – 7:20 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая часть

1. Рика Хонго (Япония)

2. Челси Лю – Балаж Надь (США)

3. Тацуя Цубои (Япония)

4. Юна Аоки (Япония)

5. Габриэле Франджипани (Италия)

6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

7. Нина Пинзарроне (Бельгия)

8. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Камден Пулкинен (США)

11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

12. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

13. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

14. Кейдзи Танака (Япония)

Вторая часть

15. Мао Шимада (Япония)

16. Денис Васильев (Латвия)

17. Анастасия Губанова (Грузия)

18. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

19. Лукас Бричги (Швейцария)

20. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

21. Маи Михара (Япония)

22. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

23. Шома Уно (Япония)

24. Сатоко Мияхара (Япония)

25. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

26. Ава Мари Зиглер (США)

27. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

28. Юма Кагияма (Япония)

7 комментариев

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Ирина С
Хороший номер у Бричги, очень нравится, когда к нему присоединяется другие фигуристы.
+5
0
+5
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private dancer
О, Рика Хонго будет. Вот кого давно не видели !
+3
0
+3
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Ирина С
Франджипани зажёг: вот такие номера - украшение показательных выступлений!
+2
0
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Ирина С
Какую же красоту показывает Шома: не устаю любоваться плавностью и мягкостью его скольжения, движений.
+4
-2
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Железная Леди
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А где грузинский мальчик?
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Ирина С
Какие рисковые Гиларди-Аброзини! Но выступление классное!
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Ирина С
Ответ Железная Леди
А где грузинский мальчик?
Торнгрен тоже нет.
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