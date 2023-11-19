Илья Авербух: «Мы с Арзамасовой подарили Медведевой небольшую вещь, которая будет напоминать ей, что для нас она всегда первая»

Теги Илья Авербух сборная России Евгения Медведева Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о подарке для Евгении Медведевой.

Двукратной чемпионке мира сегодня исполнилось 24 года. В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма о фигуристке «Медведева против Медведевой».

«Женя шагнула за пределы фигурного катания. Она развивается в различных амплуа. Думаю, в фильме зрители почувствуют многогранность Жениного таланта.

Такие фильмы объединяют и мотивируют будущее поколение. Это большой социальный проект, надеюсь, он будет востребован у зрителей.

В честь дня рождения мы с Лизой (Арзамасовой, супругой Авербуха – Sports.ru) подарили ей небольшую вещь. Она достаточно символичная, заглавной там является буква «М». Думаю, она будет напоминать Жене, что она для нас всегда первая», – сказал хореограф и продюсер.

10 комментариев

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chespo
У самого Авербуха тоже, видимо, незакрытый гештальт по поводу своего второго места, раз столько лет об этом говорит.
+21
-1
+20
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Orange carrot
Авер специально давит на больное? Что номер поставил на «Русский вызов», что подарки с отсылкой.
Изверг какой-то🤪
+20
-3
+17
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Himmelge
Ответ chespo
У самого Авербуха тоже, видимо, незакрытый гештальт по поводу своего второго места, раз столько лет об этом говорит.
Нашли друг друга.
+18
-2
+16
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Алеся Ткаченко
Медведевой об этом уже лет 5 напоминают
+15
-3
+12
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Кошка Матраскина
Ещё одна " золотая" медаль Олимпиады?
+15
-3
+12
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Jessi
Авер издевается, причём над Медведевой
+14
-3
+11
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Самая цитируемая и вообще недура
Еще одну золотую медаль из шоколада? Да что ж такое 😂
+12
-4
+8
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Lennuci
Статуэтку "дойной" коровы?
+7
-1
+6
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Тайга86
Зайду попозже, почитаю) Особенно комментарии любительниц лотоса. Так что лучше следите за очередными проявлениями, чем после всех косяков чистейшей, изгаляться на поздравительных ветках.
+2
-1
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