Илья Авербух: «Мы с Арзамасовой подарили Медведевой небольшую вещь, которая будет напоминать ей, что для нас она всегда первая»
Илья Авербух рассказал о подарке для Евгении Медведевой.
Двукратной чемпионке мира сегодня исполнилось 24 года. В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма о фигуристке «Медведева против Медведевой».
«Женя шагнула за пределы фигурного катания. Она развивается в различных амплуа. Думаю, в фильме зрители почувствуют многогранность Жениного таланта.
Такие фильмы объединяют и мотивируют будущее поколение. Это большой социальный проект, надеюсь, он будет востребован у зрителей.
В честь дня рождения мы с Лизой (Арзамасовой, супругой Авербуха – Sports.ru) подарили ей небольшую вещь. Она достаточно символичная, заглавной там является буква «М». Думаю, она будет напоминать Жене, что она для нас всегда первая», – сказал хореограф и продюсер.
Изверг какой-то🤪