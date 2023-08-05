Бережная о выступлении дочери на мастер-классе Москвиной: «София с партнером прекрасно смотрятся на льду. Было волнительно, но все довольны»

Елена Бережная оценила выступление своей дочери Софии Казинс в паре с Александром Брегеем.

Казинс и Брегей выступили на мастер-классе .

«Очень волнительно было, но все довольны. Они прекрасно смотрятся на льду. Для одного месяца катания в паре это вообще отличный результат.

Большие молодцы, потрудились не зря. Работают слаженно, дружно, прислушиваются к тренеру, который исправляет ошибки.

Я две недели не видела ребенка, и очень удивилась их прогрессу. Желаю им, чтобы все получилось», – сказала олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании.

«Мы катаемся вместе 1 месяц и два дня. Тренеры и родители искали нам партнеров, сопоставляли антропометрически, чтобы мы подходили друг другу и была изначальная перспектива на гармоничное катание. Рады были сегодня показать нашу первую совместную программу!

Каждый день наблюдаем, как выполняют элементы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, перенимаем их опыт и вдохновляемся. Недавно смотрели их по телевизору, а теперь мы каждый день вместе.

Очень дружелюбные ребята они! Тамара Николаевна часто делится с нами секретами и говорит, чтобы мы просто получали удовольствие от спорта», – отметили Казинс и Брегей.