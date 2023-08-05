Бережная о выступлении дочери на мастер-классе Москвиной: «София с партнером прекрасно смотрятся на льду. Было волнительно, но все довольны»

Теги Тамара Москвина сборная России Елена Бережная пары София Казинс Фигурное катание

Елена Бережная оценила выступление своей дочери Софии Казинс в паре с Александром Брегеем.

Казинс и Брегей выступили на мастер-классе Тамары Москвиной.

«Очень волнительно было, но все довольны. Они прекрасно смотрятся на льду. Для одного месяца катания в паре это вообще отличный результат.

Большие молодцы, потрудились не зря. Работают слаженно, дружно, прислушиваются к тренеру, который исправляет ошибки.

Я две недели не видела ребенка, и очень удивилась их прогрессу. Желаю им, чтобы все получилось», – сказала олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании. 

«Мы катаемся вместе 1 месяц и два дня. Тренеры и родители искали нам партнеров, сопоставляли антропометрически, чтобы мы подходили друг другу и была изначальная перспектива на гармоничное катание. Рады были сегодня показать нашу первую совместную программу!

Каждый день наблюдаем, как выполняют элементы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, перенимаем их опыт и вдохновляемся. Недавно смотрели их по телевизору, а теперь мы каждый день вместе.

Очень дружелюбные ребята они! Тамара Николаевна часто делится с нами секретами и говорит, чтобы мы просто получали удовольствие от спорта», – отметили Казинс и Брегей. 

9 комментариев

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Ответ Михаил Опякин
Но что скажет Антон Сихарулидзе? 👆
А он должен?
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
#новаяблатная или #этоЖдругоэ?
Бережная не пиарила, что растет новая мегазвезда, не устраивала скандалы из-за судейства, как Навка, не устраивала водокачки с заведомо слабыми соперниками а-ля Гном Гномыч. Какого-то сверхблата, насколько помню, у нее не было при судействе. София-Диана выходила на соревнования, проигрывала, и проигрывала много топовым соперницам по своему возрасту. Лена и сама довольно критично относилась к ее перспективам в современном ЖО России и примерно год назад, уже говорила, что они ищут пару. Как бы никаких предпосылок, что там будут тянуть, пока что нет
+3
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+3
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София так похожа на маму, миниатюрная, как Елена.
+2
0
+2
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Но что скажет Антон Сихарулидзе? 👆
+2
-2
0
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Ответ Михаил Опякин
Но что скажет Антон Сихарулидзе? 👆
Ничего, он же не отец ребенка.
0
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Ответ miladoc1
Ничего, он же не отец ребенка.
Он ей второй папа, крестный)))
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Ответ N-fox
София так похожа на маму, миниатюрная, как Елена.
Она очень милая, но, к сожалению, не такая прыгучая, судя по ее детским видео.
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