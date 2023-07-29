«Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне». Татьяна Навка посетила Китай

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка сообщила, что находится в Китае.

«Утро. Макао. Китай. Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне! 

Navka Show есть чем удивить и покорить мирового зрителя. Как думаете, какое шоу лучше показать китайскому зрителю?» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Также Навка поделилась фотографиями из Макао. 

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13 комментариев

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Фарид Харисов
Работаем над продвижением сказок на международном уровне — звучит как искренняя цитата министра пропаганды любой страны :)
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Katerina Sunny
Навке уже об Африке стоит задуматься.
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Ритт
Наши сказки уже всем в России надоели. Билеты не распродаются даже на ОЧ. Теперь шоу мены держат курс на Китай!
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Ден Ден
Там вся семейка сказочные ########
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Oleandra
Бедный Китай.. он только от Плющенко отойдёт, а тут Навка нарисуется..
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Ермек Жолдаспаев
Ключевое слово-наши сказки.
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Девушка Безимени
наши сказки на международном уровне всем в зубах навязли
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Marya Y
Так и подумала вчера, когда фотку в Китае увидела. Навка бросилась вдогонку за Янкой. Будет по примеру Сочи сразу с нескольких стадионов китайцев окучивать.)
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Shveddka
Наши байки и так весь мир слушает...
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bezsugar
Надеюсь, китайцы не будут ходить на эту лабуду (хоть Плюща, хоть Навки, хоть Авера) и ваши сказки все провалятся.
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Elizaveta Queen
В Китае своих сказок хватает.
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Viks
«Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне» --- Это она про Пескова?
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Кэп
Ответ bezsugar
Надеюсь, китайцы не будут ходить на эту лабуду (хоть Плюща, хоть Навки, хоть Авера) и ваши сказки все провалятся.
Нет, китайцы ходят на всё блестящее, так что... какая будет реклама, если вся в блëстках, очередь в километр))
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