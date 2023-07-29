«Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне». Татьяна Навка посетила Китай

Татьяна Навка сообщила, что находится в Китае.

«Утро. Макао. Китай. Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне!

Navka Show есть чем удивить и покорить мирового зрителя. Как думаете, какое шоу лучше показать китайскому зрителю?» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Также Навка поделилась фотографиями из Макао.

Свежие гранты в фигурке: у Плющенко – 93 млн (больше всех), Авербух укрепит ценностный суверенитет России, а Навке отказано