Тамара Москвина: «Провели вынужденные сборы в Сочи, потому что на нашем катке проходит ремонт. Сборы закончены, программы составлены»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Фигурное катание

Тамара Москвина рассказала, как прошли тренировочные сборы ее группы в Сочи.

«Мы провели вынужденные сборы в Сочи, потому что на нашем катке проходит небольшой ремонт. Тренировались в Сочи на двух площадках.

Сборы закончены, программы составлены. Все идет по обычному плану. Некоторые спортсмены начали подготовку программ раньше, некоторые позже, но это норма», – сказала тренер. 

15 июля группа Москвиной проводит открытый мастер‑класс на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области. Фигуристы представят свои программы.

«Сегодня проходит традиционный праздник. Это работа по тренировке спортсменов на публичных мероприятиях.

Фигуристы тренируются, чтобы показывать элементы, но еще они должны уметь выступать. Конечно, мы учим их этому на тренировках, но у себя на катке посадить зрителей не можем.

Нам удалось заинтересовать руководство «Игоры» и предложить им проект: они предоставляют нам возможность выступить с мастер‑классом при зрителях.

Чтобы гостям было интересно, я провожу интервью со спортсменами, устраиваю беседы, чтобы это был не просто тренировочный прокат программ.

Я показываю, как мы справляемся со сложностями, какими психологическими приемами пользуемся. Мы проводим неформальный праздник. И каждый год приходит все больше гостей», – приводит слова Москвиной «Матч ТВ».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
ТНМ и ее группе интересных находок, удачи ученикам , ждем новых программ и просмотра. Более и любим.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВИван
Молодцы большие!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ответ galik55
ТНМ и ее группе интересных находок, удачи ученикам , ждем новых программ и просмотра. Более и любим.
Присоединяюсь к вашим пожелениям в адрес ТШ Тамары Москвиной !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Удачи группе Москвиной! Мишки, вперед!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Всю жизнь человек занимается любимым делом, продолжает им гореть и умеет мотивировать других. Тамаре Николаевне - здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий