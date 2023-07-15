Тамара Москвина: «Провели вынужденные сборы в Сочи, потому что на нашем катке проходит ремонт. Сборы закончены, программы составлены»

Тамара Москвина рассказала, как прошли тренировочные сборы ее группы в Сочи.

«Мы провели вынужденные сборы в Сочи, потому что на нашем катке проходит небольшой ремонт. Тренировались в Сочи на двух площадках.

Сборы закончены, программы составлены. Все идет по обычному плану. Некоторые спортсмены начали подготовку программ раньше, некоторые позже, но это норма», – сказала тренер.

15 июля группа Москвиной проводит открытый мастер‑класс на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области. Фигуристы представят свои программы.

«Сегодня проходит традиционный праздник. Это работа по тренировке спортсменов на публичных мероприятиях.

Фигуристы тренируются, чтобы показывать элементы, но еще они должны уметь выступать. Конечно, мы учим их этому на тренировках, но у себя на катке посадить зрителей не можем.

Нам удалось заинтересовать руководство «Игоры» и предложить им проект: они предоставляют нам возможность выступить с мастер‑классом при зрителях.

Чтобы гостям было интересно, я провожу интервью со спортсменами, устраиваю беседы, чтобы это был не просто тренировочный прокат программ.

Я показываю, как мы справляемся со сложностями, какими психологическими приемами пользуемся. Мы проводим неформальный праздник. И каждый год приходит все больше гостей», – приводит слова Москвиной «Матч ТВ».