Тутберидзе о Валиевой: «В прошедшем сезоне Камила показала себя крепче, чем в олимпийский год»

Этери Тутберидзе рассказала, как изменилась Камила Валиева после Олимпиады

– Расскажите про Камилу Валиеву. Он выросла в психологическом плане? Повзрослела?

– Камила всегда показывала стабильное катание. В прошедшем сезоне она себя показала крепче, чем была в олимпийский год. Даже после одного из прокатов сказала: «Эх, если бы эти качества были бы у меня тогда».

– То есть она сама чувствует рост?

– Ну, она раньше не могла при неудачных разминках выйти и собрать полностью программу. Теперь может, – отметила Тутберидзе.

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