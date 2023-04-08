Тутберидзе о Валиевой: «В прошедшем сезоне Камила показала себя крепче, чем в олимпийский год»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала, как изменилась Камила Валиева после Олимпиады

– Расскажите про Камилу Валиеву. Он выросла в психологическом плане? Повзрослела?

– Камила всегда показывала стабильное катание. В прошедшем сезоне она себя показала крепче, чем была в олимпийский год. Даже после одного из прокатов сказала: «Эх, если бы эти качества были бы у меня тогда».

– То есть она сама чувствует рост?

– Ну, она раньше не могла при неудачных разминках выйти и собрать полностью программу. Теперь может, – отметила Тутберидзе.

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9 комментариев

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Нурсултан Хамзаев
Ответ Даша Лавренова
Прошу прощения за оффиоп, но почему вы новость про ХБ не публикуете? В ТГ спортса с ночи висит, а тут нет
а че там
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фынский аксель
Ответ Анна Беляева
Скажите, вы чего такая злая утром субботы? ВамТутберидзе в первую чашку кофе плюнула, что вы отметились своим веским "бе-бе-бе" под всеми цитатами из ее интервью?
Работа такая у хейтерка.
0
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0
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smoky eyes
Ответ Анна Беляева
Скажите, вы чего такая злая утром субботы? ВамТутберидзе в первую чашку кофе плюнула, что вы отметились своим веским "бе-бе-бе" под всеми цитатами из ее интервью?
😂😂😂
+1
0
+1
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Даша Лавренова
Прошу прощения за оффиоп, но почему вы новость про ХБ не публикуете? В ТГ спортса с ночи висит, а тут нет
+3
-1
+2
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smoky eyes
Да, это видно. Факт.
+4
-1
+3
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Navian
"У нас джентльмен джентльменену верит. Тут мне масть и покатила")
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-3
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Анна Беляева
Ответ Anna Morgan
Может, потому что в России такого допинг контроля нет? И судьи более, чем лояльные были весь сезон
Скажите, вы чего такая злая утром субботы? ВамТутберидзе в первую чашку кофе плюнула, что вы отметились своим веским "бе-бе-бе" под всеми цитатами из ее интервью?
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Анна Беляева
По Камиле очень заметно, что внутренне она стала спокойнее и ее сложнее выбить из колеи форс-мажорами. Ощущается, что сильно повзрослела. на самом деле то, что у нее есть хороший характер было видно в Пекине. Короткую он адля того уровня давления откатала очень прилично, а на ПП все-таки не хватило внутренних сил, но уже там стало понятно, что у девочки стальной характер внутри есть.
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Anna Morgan
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