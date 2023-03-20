Олимпийский чемпион Урманов: «Буду ли следить за чемпионатом мира без россиян? Мне вообще наплевать на российских фигуристов»

Теги Алексей Урманов чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание

Алексей Урманов заявил, что ему наплевать на российских фигуристов.

«Буду ли следить за чемпионатом мира без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук.

Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать.

Перспективы Губановой? Спросите у нее и у специалиста, кто там ее тренирует, я не знаю. Мне вообще все равно», – сказал Урманов.

Урманов – олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании. Сейчас он работает тренером в сборной Казахстана.

«Я ощущал себя миллионером, Билл Гейтс отдыхал». Интервью Алексея Урманова – фигуриста, который принес России первое олимпийское золото

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100 комментариев

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PolarBear
Позорник, предатель . Мишин его воспитал , из г...на конфетку слепил, а он неблагодарный на Россию
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Девушка Безимени
охренеть какая искренность
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PolarBear
Это что еще за выходка такая ? Обнаглел совсем что ли ?Лишить его немедленно надо российского гражданства , медалей, званий, выплат, пенсий. Пусть у казахов в степной юрте живёт , кумыс лакает .
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Neyron
Сказал и сказал. Мне вот тоже наплевать на российских фигуристов.
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Manukello
скорее всего пьяный
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AMS
------Мне вообще наплевать на Российских фигуристов----
Думаю нашим фигуристам, после таких слов, наплевать на вас, как на тренера.
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Валентин и ыч
На вопрос "Бросили ли вы пить водку по утрам" совершенно нормальный ответ. Хотя правильнее было бы, конечно, просто нахрен послать. Но подрыв у профессиональных патриотов знатный.
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ИннаВБ
Ответ несахар
урманов на чиле) вот так и должен отвечать человек, который от жизни получает удовольствие)
Не похоже что он когда либо получает удовольствие, всегда недовольный.
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Даша Тихонова
Мостовой одобряет...
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ИннаВБ
Ответ Lol Ko
А кого он привёз? Похоже, что теперь особенно многим на их (его) выступление тоже... всё равно.
Шайдорова из Казахстана
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Анна Беляева
Ответ Саша Кутузова
Подбухнул он что ли… вроде был умным человеком. Даже не верится, что он мог такое ляпнуть.
Ну, про ум ничего не скажу, особенного ума не наблюдалось, обидчив дюже Лешенка, судя по его интервью, да и прихвастнуть и попиариться на других любитель. А ума, нет, пожалуй, особенногоу ма не замечено, а что хуже, не замечено чувств атакта
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ИннаВБ
Ответ плюшевая Ракета
Глупый вопрос, почему он до сих пор руководит школой ФК в Сочи, на олимпийской базе, не подготовив ни одного спортсмена уровня сборной России за два олимпийских цикла? Чего ждëте, боитесь обидеть Профессора - не увольняйте, а дайте ему толкового начальника, чтоб гонял его работать с детишками, пусть отрабатывает зря потраченные на него деньги...
Главное все его российские ученики, коих немного, но все таки, вообще никакие, чего он делает в нашей стране. Пора перебираться в Казахстан.
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Анна Беляева
Ответ Lol Ko
А кого он привёз? Похоже, что теперь особенно многим на их (его) выступление тоже... всё равно.
Казах вроде же у него тренируется. Нет? Я несколько потерялась в международном сезоне в этом году, меня наши больше интересовали.
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justbored
Ответ Alexander X
"журналист", когда звонил, явно представился... и вот представьте реакцию человека, 1го ои чемпиона россии в мо... тренер уже бог знает сколько лет, его спортсмен - серебряный призёр ючм... "какой ты на «журналист», если не в курсе, что у меня спортсмен на этом турнире"... это он ещё "мягко" ответил😔
Вы знаете, мне нет нужды представлять. Я мысленно проклинаю всех, кто мне названивает. Но стараюсь контролировать эмоции.
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ИннаВБ
Ответ Doctor V
Это сколько же надо иметь ума, чтобы задать такой вопрос человеку, находящемуся на чемпионате мира?
А сколько ума надо чтобы так ответить😱
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Alexander X
Ответ justbored
Понятно, что варианта не брать трубку не было, но можно было подобрать иные выражения, наверное (прокричать "слава [государству]", "ненавижу граждан [другого государства]"). Человек детским тренером в культурной столице начинал вроде.
"журналист", когда звонил, явно представился... и вот представьте реакцию человека, 1го ои чемпиона россии в мо... тренер уже бог знает сколько лет, его спортсмен - серебряный призёр ючм... "какой ты на «журналист», если не в курсе, что у меня спортсмен на этом турнире"... это он ещё "мягко" ответил😔
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Маргарита В Сафронова
Погавкал, щас амеры его сынку вкусняшек накидают.
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justbored
Ответ Hut
Если он в роли тренера там находится - что за глупый вопрос? Ответил, конечно, грубо, но, может, ему не до этого. Каждый делает свою работу
Надеемся, что с учениками общается иначе.
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justbored
Ответ Светлана Менова
С Мишей Шайдоровым поехал? Грубовато ответил, но журналист, кто ему звонил, сел в лужу, конечно 🤣
Это была вполне преднамеренная провокация, предполагаю.
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Залина Малина
Пошёл вон из страны тогда
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Залина Малина
Чего???!!
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Светлана Менова
О, это же Норик Серобян ему такой вопрос задал. Я припоминаю, что с подобным же тупым вопросом этот мальчик звонил пару лет назад Тутберидзе, кто-то помнит про что это было?
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Orange carrot
Опять что ли не опохмелился
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justbored
Ответ Alexander X
разошлись тут комментаторы... а ничего, что у него спортсмен на этом чм выступает, а он в роли его тренера????..... то, что какой-то недожурналист об этом не в курсе - его проблемы....
Понятно, что варианта не брать трубку не было, но можно было подобрать иные выражения, наверное (прокричать "слава [государству]", "ненавижу граждан [другого государства]"). Человек детским тренером в культурной столице начинал вроде.
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Hut
Если он в роли тренера там находится - что за глупый вопрос? Ответил, конечно, грубо, но, может, ему не до этого. Каждый делает свою работу
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