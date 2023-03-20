Олимпийский чемпион Урманов: «Буду ли следить за чемпионатом мира без россиян? Мне вообще наплевать на российских фигуристов»
Алексей Урманов заявил, что ему наплевать на российских фигуристов.
«Буду ли следить за чемпионатом мира без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук.
Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать.
Перспективы Губановой? Спросите у нее и у специалиста, кто там ее тренирует, я не знаю. Мне вообще все равно», – сказал Урманов.
Урманов – олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании. Сейчас он работает тренером в сборной Казахстана.
«Я ощущал себя миллионером, Билл Гейтс отдыхал». Интервью Алексея Урманова – фигуриста, который принес России первое олимпийское золото
Думаю нашим фигуристам, после таких слов, наплевать на вас, как на тренера.