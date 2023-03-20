Олимпийский чемпион Урманов: «Буду ли следить за чемпионатом мира без россиян? Мне вообще наплевать на российских фигуристов»

заявил, что ему наплевать на российских фигуристов.

«Буду ли следить за чемпионатом мира без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук.

Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать.

Перспективы Губановой? Спросите у нее и у специалиста, кто там ее тренирует, я не знаю. Мне вообще все равно», – сказал Урманов.

Урманов – олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании. Сейчас он работает тренером в сборной Казахстана.

«Я ощущал себя миллионером, Билл Гейтс отдыхал». Интервью Алексея Урманова – фигуриста, который принес России первое олимпийское золото