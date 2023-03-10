Дизайнер Мария Евстигнеева: «Фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski»
Дизайнер рассказала, как уход Swarowski повлияет на создание костюмов для фигурного катания.
«Альтернативу Swarovski, конечно, можно найти. Но, как всегда я говорю, фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski.
На данный момент никаких проблем в России с сеткой и тканью нет», – сказала Мария Евстигнеева.
да много без чего можно прожить, выжить, чего уж там.