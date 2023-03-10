Дизайнер Мария Евстигнеева: «Фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski»

Теги сборная России стиль Мария Евстигнеева Фигурное катание

Дизайнер рассказала, как уход Swarowski повлияет на создание костюмов для фигурного катания.

«Альтернативу Swarovski, конечно, можно найти. Но, как всегда я говорю, фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski.

На данный момент никаких проблем в России с сеткой и тканью нет», – сказала Мария Евстигнеева.

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2 комментария

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Olga.t
Эпитафия на уход Сваровски из России...

да много без чего можно прожить, выжить, чего уж там.
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mtoo
Чен без кристаллов на золото накатал)
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