Дизайнер Мария Евстигнеева: «Фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski»

Дизайнер рассказала, как уход Swarowski повлияет на создание костюмов для фигурного катания.

«Альтернативу Swarovski, конечно, можно найти. Но, как всегда я говорю, фигурист должен блистать, а не блестеть, так что необязательно использовать Swarovski.

На данный момент никаких проблем в России с сеткой и тканью нет», – сказала Мария Евстигнеева.