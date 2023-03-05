Наталья Бестемьянова: «Сегодня Петросян была лучше других, в Красноярске Акатьева была лучше других. Нельзя назвать того, кто является номером один в России»

считает, что среди российских фигуристок нет однозначного лидера.

Сегодня Аделия Петросян одержала победу в финале Гран-при России. Чемпионат России выиграла .

«Сегодня роскошно катались все девчонки в последней разминке, я поздравляю каждую. Можно сказать – сегодня Аделия Петросян была лучше других. В Красноярске Акатьева была лучше других.

У нас нельзя назвать того, кто является номером один в России. Такие сильные девчонки – нельзя приговоры выставлять. Аделию, конечно, поздравляю с победой», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.