Наталья Бестемьянова: «Сегодня Петросян была лучше других, в Красноярске Акатьева была лучше других. Нельзя назвать того, кто является номером один в России»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что среди российских фигуристок нет однозначного лидера.

Сегодня Аделия Петросян одержала победу в финале Гран-при России. Чемпионат России выиграла Софья Акатьева.

«Сегодня роскошно катались все девчонки в последней разминке, я поздравляю каждую. Можно сказать – сегодня Аделия Петросян была лучше других. В Красноярске Акатьева была лучше других.

У нас нельзя назвать того, кто является номером один в России. Такие сильные девчонки – нельзя приговоры выставлять. Аделию, конечно, поздравляю с победой», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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21 комментарий

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alexander bakulin
Ответ Den3Lo
Похоже Туктамышева, как самая компонентная фигуристка наших дней )))
единственная женщина в российском "женском" катании (которое давно следовало бы переименовать в детское).
детишки под допингом не стоят и ногтя императрицы.
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nadenki
Не знаю.Протоколы посмотрела.Не так уж там плохо у Соника поставили.Недокруты на обоих квадах(такое уже было на этапах).И у Лизы кушка есть и у Горбачёвой и у Муры.Лизу обижать не будут в компах...
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alexander bakulin
лучшая на улице профсоюзной лишь одна. пожилая тётенька в дорогом пальто.
никого лучше там нет и быть не может. нельзя заслонять собой тётю в пальто.
поэтому однодневки сменяют одна другую, со скоростью света. тётенька же их ругает за лень и нерадивость, порой применя чехлы от коньков.
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ретроградный меркурий
Обеих девочек, и Суперсоника, и Аделию, безбожно весь сезон засуживают и запихивают под "заслуженных" Валиеву и Туктамышеву. Им приходится катать не на две, а на три головы выше, чтобы побеждать. На этом фоне особенно отрадно, что у обеих есть по большой победе в сезоне. Аделия по сезону совершила гигантский скачок по усложнению и одновременно стабилизации контента. Однозначно прорыв года. Ну а Соня - чемпионка России, и этим все сказано.
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Delirium
Ответ Марина Синельникова
Жаль что Акатьеву регулярно задвигают. Но конечно нужно уметь просчитывать контент без подсказок тренеров. Исполни она чистый тройной вместо упаденного 4 тулупа быть ей второй.
Думаю, что Соник просто старалась бороться за первое, в надежде на ошибки Адели.
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MyCA
Базылюк
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EuhenioV
Ответ Марина Синельникова
Жаль что Акатьеву регулярно задвигают. Но конечно нужно уметь просчитывать контент без подсказок тренеров. Исполни она чистый тройной вместо упаденного 4 тулупа быть ей второй.
Она и так сегодня была второй,по совести,а потому причина совершенно не в Софье.
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nadenki
Ответ vanessa2021
Минусуйте меня и расстреливайте, болельщики Аделии Петросян , но это РЕБЕНОК. . и ей нечего делать среди взрослых. Акатьева кстати начала взрослеть , подросла .. Камила- взрослая, сформировавшаяся девушка. Квад-тулупы великолепные, но на вторую половину видимо сил не хватает и фирменных вращений уже нет, к сожалению. Но Камила стала кататься очень красиво, эмоционально, выразительно, по взрослому. .
Так у нас патронов нет,только верёвка с табуреткой.Мыло докупить?;))))
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Марина Синельникова
Ответ EuhenioV
Без всяких сомнений,номером 1 в сезоне была Софья Акатьева.
Жаль что Акатьеву регулярно задвигают. Но конечно нужно уметь просчитывать контент без подсказок тренеров. Исполни она чистый тройной вместо упаденного 4 тулупа быть ей второй.
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Маргарита В Сафронова
Следующий сезон будет ещё интересней!
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EuhenioV
Ответ codetalker
А что произошло то?
"А чёй-то вы тут делаете, а?"-Х/Ф "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен".
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kate_ko
я не понимаю, к чему эти номера, вот серьезно, поэтому впервые наверное соглашусь с Бести. наши девы показывают такой сумасшедший уровень, что не перестаешь радоваться и удивляться. пусть сегодня выигрывает одна, завтра другая - какая тут может быть печаль? а лишняя ответственность и навешивание медалей заранее никому не на пользу
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vanessa2021
Минусуйте меня и расстреливайте, болельщики Аделии Петросян , но это РЕБЕНОК. . и ей нечего делать среди взрослых.

Акатьева кстати начала взрослеть , подросла ..

Камила- взрослая, сформировавшаяся девушка. Квад-тулупы великолепные, но на вторую половину видимо сил не хватает и фирменных вращений уже нет, к сожалению.

Но Камила стала кататься очень красиво, эмоционально, выразительно, по взрослому. .
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codetalker
Ответ EuhenioV
Это мы и так знаем.Где объективная оценка произошедшего?
А что произошло то?
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Алена Иванова
Ответ EuhenioV
Вот и представьте себе,при наличии проблем по ходу сезона и номер 1.Каков потенциал для развития.
Да огромный у неё потенциал. Больше уверенности и меньше самокритики. Всё остальное у неё есть.
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EuhenioV
Ответ Алена Иванова
Ну на каком то этапе гран при Софья прям вообще развалилась. Тоже втянули на пьедестал. Сезон у неё не особо удался
Вот и представьте себе,при наличии проблем по ходу сезона и номер 1.Каков потенциал для развития.
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Алена Иванова
Ответ EuhenioV
Без всяких сомнений,номером 1 в сезоне была Софья Акатьева.
Комментарий скрыт
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EuhenioV
Без всяких сомнений,номером 1 в сезоне была Софья Акатьева.
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Den3Lo
Похоже Туктамышева, как самая компонентная фигуристка наших дней )))
+8
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EuhenioV
Это мы и так знаем.Где объективная оценка произошедшего?
+3
-2
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Marya Y
==У нас нельзя назвать того, кто является номером один в России. == Очень интересная оговорочка.
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-3
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