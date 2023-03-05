Наталья Бестемьянова: «Сегодня Петросян была лучше других, в Красноярске Акатьева была лучше других. Нельзя назвать того, кто является номером один в России»
Наталья Бестемьянова считает, что среди российских фигуристок нет однозначного лидера.
Сегодня Аделия Петросян одержала победу в финале Гран-при России. Чемпионат России выиграла Софья Акатьева.
«Сегодня роскошно катались все девчонки в последней разминке, я поздравляю каждую. Можно сказать – сегодня Аделия Петросян была лучше других. В Красноярске Акатьева была лучше других.
У нас нельзя назвать того, кто является номером один в России. Такие сильные девчонки – нельзя приговоры выставлять. Аделию, конечно, поздравляю с победой», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
детишки под допингом не стоят и ногтя императрицы.
никого лучше там нет и быть не может. нельзя заслонять собой тётю в пальто.
поэтому однодневки сменяют одна другую, со скоростью света. тётенька же их ругает за лень и нерадивость, порой применя чехлы от коньков.
Акатьева кстати начала взрослеть , подросла ..
Камила- взрослая, сформировавшаяся девушка. Квад-тулупы великолепные, но на вторую половину видимо сил не хватает и фирменных вращений уже нет, к сожалению.
Но Камила стала кататься очень красиво, эмоционально, выразительно, по взрослому. .