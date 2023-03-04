Артур Даниелян: «Я адаптировался в новой команде. Никакого дискомфорта не ощущал, а сейчас уже даже по-домашнему себя чувствую»

оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист занимает 8-е место.

«Сезон подходит к концу, я рад видеть приличный рост и в оценках, и в катании, и в уверенности. Я рад, что сделал сегодня лутц-тулуп, сальхов. Теперь надо откатать завтра произвольную как следует и дальше двигаться.

Считаю, в целом я адаптировался в новой команде. Никакого дискомфорта не ощущал, а сейчас уже даже по-домашнему себя чувствую.

Что наработал, то и показал. И сальхов [четверной] уже надо было показывать. В целом прокат был для меня эмоциональным, плюс поддержка зрителей, и прыжковые элементы влияли на всю программу. А с вращениями, да, потерял баллы. Будем вращаться теперь», – сказал Даниелян.