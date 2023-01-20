Дизайнер о платье Туктамышевой для произвольной: «Роза – символ печали. Она оставила след в душе Лизиной героини, поэтому цветок спереди прозрачный, а сзади цветной»

Дизайнер и театральный художник Гала Филатова рассказала о нарядах для программ текущего сезона.

О платье для произвольной программы «Одиночество»

Сначала я пошла от образа слепой цветочницы из фильма Чарли Чаплина. Она закрывает глаза, краски меркнут, и жизнь теряет солнечный цвет. Как символ этого получилось градиентное платье в серых тонах.

Выступила в нем Лиза один раз, и я почувствовала, что как-то не смотрится – слишком блекло. Потом еще увидела у кого-то из парников похожий дизайн. В итоге мы решили придумать что-то кардинально другое и заодно выйти из образа правильной девочки-цветочницы.

Лизе идет бордовый, поэтому я сшила костюм в этом насыщенном оттенке. Камней добавила по-минимуму, чтобы сохранить выше обозначенную тенденцию простоты.

Роза, которая вызывает у многих вопросы, – символ печали. Она оставила след в душе Лизиной героини, поэтому цветок спереди прозрачный, а сзади – цветной и насыщенный. Мне попалось на глаза детское фото Лизы, где у нее на спинке нарисована роза.

Плюс Алексей Николаевич несколько раз отзывался о своей ученице как о розе, поэтому решила, что этот цветок будет очень уместен.

О костюме для короткой программы «Feeling good»

Сейчас в фигурном катании болезненная тенденция «я надену все лучшее сразу»: масса деталей, цветовых переходов, лямок, камушков и вытачек. В итоге, на мой взгляд, теряется форма самого человека.

Поэтому предложила Лизе освободиться от лишнего и просто сшить лаконичный костюм по ее фигурке. Еще и добавить темные колготки, в которых она давно не каталась.

В этих шортах Лиза получилась весьма звонкой и задорной, без излишеств. Тем более, сама песня не утяжелена особым смыслом. Мы думали добавить к костюму блестящий пояс, но в итоге решили отказаться от любых украшательств.