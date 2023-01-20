Дизайнер о платье Туктамышевой для произвольной: «Роза – символ печали. Она оставила след в душе Лизиной героини, поэтому цветок спереди прозрачный, а сзади цветной»
Дизайнер и театральный художник Гала Филатова рассказала о нарядах Елизаветы Туктамышевой для программ текущего сезона.
О платье для произвольной программы «Одиночество»
Сначала я пошла от образа слепой цветочницы из фильма Чарли Чаплина. Она закрывает глаза, краски меркнут, и жизнь теряет солнечный цвет. Как символ этого получилось градиентное платье в серых тонах.
Выступила в нем Лиза один раз, и я почувствовала, что как-то не смотрится – слишком блекло. Потом еще увидела у кого-то из парников похожий дизайн. В итоге мы решили придумать что-то кардинально другое и заодно выйти из образа правильной девочки-цветочницы.
Лизе идет бордовый, поэтому я сшила костюм в этом насыщенном оттенке. Камней добавила по-минимуму, чтобы сохранить выше обозначенную тенденцию простоты.
Роза, которая вызывает у многих вопросы, – символ печали. Она оставила след в душе Лизиной героини, поэтому цветок спереди прозрачный, а сзади – цветной и насыщенный. Мне попалось на глаза детское фото Лизы, где у нее на спинке нарисована роза.
Плюс Алексей Николаевич несколько раз отзывался о своей ученице как о розе, поэтому решила, что этот цветок будет очень уместен.
О костюме для короткой программы «Feeling good»
Сейчас в фигурном катании болезненная тенденция «я надену все лучшее сразу»: масса деталей, цветовых переходов, лямок, камушков и вытачек. В итоге, на мой взгляд, теряется форма самого человека.
Поэтому предложила Лизе освободиться от лишнего и просто сшить лаконичный костюм по ее фигурке. Еще и добавить темные колготки, в которых она давно не каталась.
В этих шортах Лиза получилась весьма звонкой и задорной, без излишеств. Тем более, сама песня не утяжелена особым смыслом. Мы думали добавить к костюму блестящий пояс, но в итоге решили отказаться от любых украшательств.
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