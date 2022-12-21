Наталья Бестемьянова: «В мужских соревнованиях ожидается интересная борьба. Отсутствие Коляды? Ну снялся и снялся»

Теги сборная России чемпионат России Наталья Бестемьянова Михаил Коляда Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о фаворитах чемпионата России, который стартует 22 декабря в Красноярске. 

«Хочется, конечно, всех увидеть: кто и какую форму набрал. В любом случае это будет интересный старт.

Валиева — фаворит ЧР? Валиева, скорее всего, будет в еще лучшей форме по сравнению с прыжковым турниром. А еще, насколько я знаю, Трусова набирает хорошую форму. Акатьева, Самоделкина тоже будут претендовать на высокие места.

В мужских соревнованиях тоже ожидается интересная борьба. У нас много сильных ребят. Отсутствие Коляды? Ну, снялся и снялся.

Высокие призовые действительно могут стать хорошей мотивацией на чемпионате России, но ребята в любом случае хорошие катальщики — они будут состязаться и бороться до конца», — сказала Бестемьянова.

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