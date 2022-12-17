ISU принял к сведению решение Федерации фигурного катания Канады изменить определение дуэта на «фигурист А» и «фигурист Б»

Международный союз конькобежцев (ISU) принял к сведению решение фигурного катания Канады уйти от формулировок, указывающих на пол спортсменов, в парном катании и танцах на льду.

Канадская федерация изменила определение «дуэт».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» на турнирах внутри Канады будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

«Международный союз конькобежцев принял к сведению изменение правил, внесенное Skate Canada. Любые изменения в правила ISU могут быть внесены только на конгрессе и требуют одобрения в две трети голосов членов ISU, проголосовавших «за», чтобы быть принятыми.

В настоящее время нет обсуждений по внесению аналогичного предложения на следующий конгресс ISU, запланированный на июнь 2024 года. Однако члены ISU могут представить свои предложения по изменению правил ISU к декабрю 2023 года», – заявили в .

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!