Руслан Жиганшин: «За день до начала ЧМ-2014 мне показали репортаж о том, что Синицина встанет в пару с Кацалаповым. Тогда подумал: раз так, Вика, я тебя завтра по льду поваляю»

Фигурист Руслан Жиганшин, выступавший в танцах на льду, рассказал, как произошло его расставание с Викторией Синициной.

Дуэт Синициной и Жиганшина распался после чемпионата мира 2014 года.

— Еще на чемпионате Европы-2014 мне намекнули, что Вика уйдет. Но я тогда воспринял эту информацию как попытку вывести меня из себя. Впереди ведь был чемпионат мира.

— Как тебе удалось в этой ситуации держаться, как в одном из интервью сказала твоя сестра, «по-геройски»?

— Нелли, наверное, имела в виду ситуацию, когда мне за день до короткой программы на чемпионате мира в Японии показали репортаж о том, что Вика встанет в пару с Никитой. В тот день лег спать пораньше, потому что в 6:30 у нас уже начиналась тренировка. Меня разбудили, показали этот репортаж.

Первая моя реакция была очень эмоциональной. Тогда подумал: раз так, Вика, я тебя завтра по льду поваляю. Но это была только первая мысль. Под утро успокоился и сказал себе, что сделаю максимально хорошо все, что от меня зависит, а там пусть будет как будет.

— Что ты сказал Вике, когда увидел ее на следующий день?

— Сказал: «Доброе утро». Зачем что-то еще говорить? Нам же выступать, катать программу, смысл выяснять.

— Наверное, было очень много вопросов от СМИ?

— Да, ко мне начали подходить журналисты, причем почему-то именно ко мне, а не к Вике. Вот тогда я выучил важное слово на английском языке: «rumors», то есть «слухи». А ведь никто ничего не опровергал, не говорил, что это глупости. Все было понятно. Это был наш с Викой последний старт.

— Зачем тебе показали репортаж перед соревнованиями?

— Может это и к лучшему. Если бы увидел репортаж прямо перед стартом, мне было бы тяжело принять ситуацию и выступить хорошо. А так, мы показали достойные прокаты и заняли седьмое место на чемпионате мира.

— Тебе было обидно?

— Как и любому нормальному человеку. Была злость, но потом прошла. Меня часто спрашивают, общаемся ли мы с Викой и Никитой, не держу ли я зла. Нет, сейчас эта ситуация настолько далеко ушла, никакой обиды нет и, тем более, злобы. Пообщаться, может, был бы и рад, но просто не о чем. У каждого своя жизнь.

Я очень рад за ребят, что они все-таки пришли к олимпийским медалям. Если бы этого не произошло, вот тогда бы было обидно. У них же еще недавно свадьба была. Молодцы, – сказал Жиганшин.