Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о сложности предстоящего сезона.

24-25 сентября спортсменка выступит на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Камила, вы все время с улыбкой, вы все время на позитиве. Как удается транслировать столько оптимизма?

– А что мне? Постоянно плакать? Нет, это не выход. Надо радоваться сегодняшнему дню, тому, что есть у тебя сейчас – семья, дом, близкие живы-здоровы. Что еще нужно для счастья?

– Может быть, хороший лед и отличное катание? С какими чувствами идете в сезон? Что ждете от него?

– Если в прошлом году я больше стремилась к результату и стабильности, то в этом году хочется поспокойнее. Хочется поработать самой с собой, больше сосредоточиться на себе. В этом сезоне мне будет сложнее, чем в предыдущих. Так что этот сезон будет под девизом «сама в себе».

– Больше искусства, чем спорта?

– Нет. Надо совмещать и то, и другое – и удовольствие, и результат, – сказала Валиева.

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