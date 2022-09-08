Артур Даниелян: «Хочу почувствовать уверенность, чтобы во мне снова горел огонек. Кататься не аккуратно, а на разрыв, в удовольствие»

Российский фигурист рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

В конце августа Даниелян перешел от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

– Что бы вы хотели по итогу предстоящего сезона получить, чтобы испытать чувство удовлетворения?

– Я хочу показывать то, что умею. Два-три года я был где-то внизу, и мне это поднадоело. Поэтому то, что мы наработаем, то, что ко мне вернется, я хочу продемонстрировать на льду.

– Обрести себя?

– Да я не то чтобы себя терял... Хотя что-то в этом, наверное, есть. Хочу почувствовать в себе уверенность, которая была в молодые годы.

– Звучит ужасно для 18-летнего.

– Почувствовать хочу игривость, легкость. Огонек чтобы во мне снова горел, играл. Кататься не так – аккуратно, чтобы я боялся, а на разрыв, в удовольствие, – сказал Даниелян.

Даниелян о переходе от Буяновой к Рукавицыну: «Безумно сложное решение, но это необходимо. Так будет лучше для всех»