Александр Шустицкий: «Мы с Кравченко очень схожи во взглядах, отчего процесс постановки программ и тренировок проходит без идейных конфронтаций»

Российский танцевальный дуэт Александра Кравченко и Александр Шустицкий рассказали, как начали кататься вместе.

– Как образовалась ваша новая пара? Почему приняли решение кататься вместе?

Кравченко: Это очень интересная история. С переживанием, волнением, местами со смешными и трогательными моментами. В двух словах: это судьба.

Шустицкий: Да, Саша правильно подметила про судьбу. Этот период был наполнен разными эмоциональными событиями. В конце апреля наша пара (с Софьей Тютюниной – Sports.ru) распалась, и я начал поиски новой партнерши. В скором времени на просмотр пришла Саша, и мы приняли решение кататься вместе. У нас все хорошо, и никто ни о чем не жалеет.

– Александра, Вы не только теперь с новым партнером, но и новым тренерским штабом. В чем отличия?

Кравченко: Отличия я не искала. И думаю, что не буду этого делать. У всех по-разному проходят тренировки и подготовка к соревнованиям, это естественно. С Ксенией Геннадьевной (Румянцевой) и Екатериной Валерьевной (Волобуевой) мы прошли очень длинный, непростой и интересный путь, они стали мне больше, чем тренеры, всегда меня поддерживали, были рядом и продолжают это делать по сей день. Я очень это ценю!

Когда речь уже зашла о моем переходе, я, честно, переживала, что буду не в своей тарелке, но меня так хорошо приняли здесь тренеры (Екатерина Борисовна Рублева, Иван Александрович Шефер и Сергей Сергеевич Плишкин)! Большое спасибо им. Поэтому у меня быстро получилось освоиться на новом месте. Я очень этому рада!

– Как происходит «скатывание» новый пары? Есть ли сложности в технике?

Шустицкий: На самом деле, многие моменты стали удобнее. Появилась возможность исполнять такие элементы, которые в прошлом не получалось сделать. Конечно, предстоит еще много работы.

Кравченко: Но когда у партнеров одинаковые взгляды на дело, которое любишь и которым занимаешься, а также присутствует желание, то все остальное легко преодолевается. А так, если все сразу получается, то будет неинтересно. Мы для этого и работаем.

– Новый цикл, новые возможности... Чем планируете удивлять на взрослом уровне? Ваши сильные стороны?

Кравченко: По-моему, наша пара – это само по себе уже удивительно. В этом наша сила и необычность.

Шустицкий: И это действительно так. Мы с Сашей очень схожи во взглядах на многие вещи, отчего процесс постановки программ и тренировок проходит без идейных конфронтаций. С нашим тренерским коллективом мы поставили хорошие программы на этот сезон. Особенно интересен произвольный танец, ведь в нем мы катаем нашу жизнь, события, произошедшие в недавнем прошлом.

– Программа мечты, под которую вы бы хотели кататься?

Кравченко: Когда мы ее откатаем, обязательно вам об этом скажем. А то не сбудется.

Шустицкий: Соглашусь с Сашей, ведь каждая программа по-своему уникальна для каждого спортсмена.