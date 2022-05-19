Энберт о Савченко: «Тренировать сборную Нидерландов – прекрасное решение! Это очень ценно для парного фигурного катания»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт оценил назначение олимпийской чемпионки Алены Савченко главным тренером сборной Нидерландов.

«Тренировать сборную Нидерландов – прекрасное решение! Опытная спортсменка и олимпийская чемпионка решает передать свои знания следующему поколению. Это очень ценно для парного фигурного катания.

В Европе оно сейчас ведь не настолько сильно, как было в прошлые годы при Алене Савченко. Зачастую идет борьба России с Китаем. Возможно, включение в работу Алены позволит конкурировать и Нидерландам, поднимет уровень европейского катания в целом. Это только добавит зрелищности!

Если будет достойный материал, хорошие спортсмены, обладающие прыжками или какими-то навыками скольжения, Алене хватит знаний, сил и опыта сделать из этих фигуристов действительно достойных парников. Все это будет очень классно для фигурного катания», – заявил Энберт.

Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов