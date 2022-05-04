Никита Кацалапов: «Кто-то подсчитал, что за карьеру у меня было 16 черных рубашек. Мне кажется, это всегда выигрышный вариант для программы»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов стиль Фигурное катание

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, почему часто выбирает черные рубашки для выступлений.

«В телеграме кто-то подсчитал, что за всю карьеру у меня было аж 16 черных рубашек. Неожиданное наблюдение. Я, конечно, не считал, но их и правда много. И в этом нет никакой тайны.

Просто мне кажется, что это всегда выигрышный вариант для программы. Черный цвет – это классика  Он подчеркивает фигуру и не сливается со льдом. Поэтому часто выбираю верх именно этого цвета», – написал Кацалапов.

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