Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала о своем образовании и планах после завершения карьеры.

– Не понимаю, почему считается, что у спортсменов нет свободного времени. Да, мы много времени проводим на тренировках, да, параллельно учимся, но время на себя все равно остается – пусть его немного, но встречаться с друзьями, ходить в театр и кино, музеи, на занятия современными танцами мне удается.

И я, конечно, обычный человек, у которого бывают дни лени, когда позволяю себе подольше поспать, съесть что-то не совсем полезное. Самое сложное – это травмы. К ним невозможно привыкнуть, их невозможно избежать.

Они злят. Потому что приходится лечиться, иногда кататься через боль, они нарушают привычный ритм работы, начинаешь расстраиваться из-за того, что какие-то элементы не даются, что не успеваешь подготовиться к соревнованиям.

– Как ты совмещаешь большой спорт и учебу?

– Не без трудностей. Сейчас возможностей для получения образования больше, я стараюсь каждый день заниматься с учителями онлайн. До поступления еще нужно окончить девятый, а потом и одиннадцатый класс.

Времени впереди еще много, пока думаю, что буду поступать в институт физкультуры, тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.

– Ты уже думала, чем будешь заниматься после завершения спортивной карьеры?

– Пока не хочется об этом думать. Скорее всего, это будет близким к фигурному катанию или рядом с ним: ледовые шоу, современные танцы, – сказала Валиева.

Камила Валиева: «Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни»