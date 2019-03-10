Состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22 утвердят в декабре по итогам чемпионата страны

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22 утвердят по итогам чемпионата страны, который пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Список кандидатов в команду на олимпийский сезон был опубликован ранее.

«Списки формируются по спортивному принципу, исходя из результатов, показанных спортсменами в завершившемся спортивном сезоне на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, включаются в основной состав, показавшие результаты ниже в рамках установленной приказом 339 численности сборной команды по конкретному виду спорта – в резервный состав.

При этом общероссийские спортивные федерации, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», устанавливают критерии отбора для участия в международных соревнованиях, которыми являются результаты всероссийских соревнований.

Таким образом, окончательный состав сборной команды для участия в международных соревнованиях спортивного сезона-2021/22 будет сформирован по итогам чемпионата России, который состоится в декабре 2021 года», – заявили в Министерстве спорта России.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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