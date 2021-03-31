Трусова о целях на следующий сезон: «Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой»

Теги сборная России Пекин-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чем займется после окончания сезона.

«В этом сезоне у меня больше не будет соревнований, только выступления в шоу, поэтому сейчас у меня будет время, когда я могу делать то, что мне нравится, то, что я хочу. Все, что я хотела сделать, но не могла в сезоне. 

Во-первых, я не прыгала риттбергер, потому что нужно было готовиться к соревнованиям. Поэтому в свои будущие выступления хочу вставить риттбергер. Подумаю, чем еще заняться.  Я очень люблю что-то ставить новое. 

Цели на олимпийский сезон? Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой. Для меня сейчас самый легкий квад – это лутц, потом тулуп, а дальше флип и сальхов. Насчет риттбергера – смотря как будет получаться. Если будет нормально, то, в принципе, на любом международном старте можно будет попробовать. 

Мне тяжелее выступать с легким контентом, чем со сложным. Цель у меня всегда одна – катать чисто, но пока это удалось только на чемпионате России», – сказала Трусова.

А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

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