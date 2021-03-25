Анастасия Мишина: «Мы действительно удивлены, что стали первыми. Даже не знаю, что сказать, мы пока это не осознали»

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Российская фигуристка Анастасия Мишина поделилась впечатлениями от победы их пары с Александром Галлямовым на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. 

Россия выиграла золото в парном катании впервые с 2013 года. Для Мишиной и Галлямова это был дебютный чемпионат мира. 

«Мы действительно удивлены, что стали первыми. Я даже не знаю, что сказать в этот момент, потому что пока мы не осознали это.

Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Может быть, здесь на катке сейчас не так много людей, но мы знаем, как много людей смотрели трансляцию, и чувствовали эту поддержку. 

Эмоции во время программы? После каждого элемента мы немного нервничали. Ближе к концу программы мы становились счастливее с каждым элементом. 

Как мы отпразднуем победу? Мы идем спать», – сказала Мишина. 

«У нас не было никакого давления после короткой программы, мы откатали ее чисто. Просто готовились к произвольной, не нервничали», – сказала Мишина на пресс-конференции.

«Всего очень много свалилось, мы не осознали, что происходит. Это очень приятно, это была хорошая работа, труд принес свои плоды», – добавил Галлямов.

Видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, с которой они завоевали золото чемпионата мира

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