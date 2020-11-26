Ягудин об отмене Евро-2021: «Ожидал этого решения, особенно после того, как в ледовом дворце открыли госпиталь для больных»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

«Ожидал этого решения, особенно после того, как несколько недель назад сообщили, что в том ледовом дворце, где должен был проходить чемпионат Европы, открыли госпиталь для больных. Все это было прогнозируемо.

Надеемся, что будет придуман какой-то выход. Может быть, хоть как-то проведут чемпионат мира, потому что там будут разыгрываться квоты для участия в Олимпиаде-2022.

Хотя можно в нынешней ситуации применить квоты, которые были разыграны ранее. Хочется в этой ситуации поддержать нашу сборную.



Есть гордость за нашу страну, потому что у нас благодаря Федерации фигурного катания России ( ) проводятся хотя бы какие-то турниры – этапы Кубка России, российский этап Гран-при.

Федерация не дает умереть фигурному катанию. У наших спортсменов есть возможность соревноваться, не терять этот соревновательный навык», – сказал Ягудин.

Мне страшно, что в фигурном катании отменяют топ-турниры (вот и Евро – ❌). Последствия мы узнаем только через годы