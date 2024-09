Возможно, самый крутой спорт с козлом. Репортаж «Периферии» с Игр кочевников

От редакции Sports: это «Периферия» – пользовательский блог о региональном хоккее в России. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты чаще появлялись в вашей ленте.

Если вы следите за разными играми с мячом (а также с шайбой и другими подходящими по смыслу объектами), вы не можете уйти от кокпара.

Рано или поздно он появится у вас в жизни.

Пусть не сразу, но в какой-то момент вы обязательно поймете, что без кокпара – знаменитой игры кочевников с тушей козла вместо мяча – все ваши списки посещенных соревнований чудовищно неполноценны.

– Собираюсь на козлодрание, – говорю жене. – Но опасаюсь, что могут не пустить. Всякое бывало.

– Это потому, что ты недостаточно козлодранец? – проницательно спросила она.

Кокпар или кок-бору? Вся разница в казане

Строго говоря, козлодрания на играх кочевых народов в Астане было как бы два. Или одно, но в двух лицах, как А-Янус и У-Янус. В четверг сначала игрался финал по кокпару, а спустя пару часов – по кок-бору.

Я потратил пару часов, чтобы найти отличия. В кокпаре тушу (в нашем случае – муляж туши) козла заносят в круг, выложенный на земле. В кок-бору – кидают в специальный казан. В кокпаре играют два тайма по 20 минут, а в кок-бору – три по 15. Никаких больше отличий я, честно говоря, не нашел и написал в Федерацию кок-бору республики Алтай, откуда мне максимально конструктивно и очень оперативно ответили следующее:

«Здравствуйте. Все же не стоит сравнивать кок-бору с кокпаром. Кок-бору развит в более чем 40 странах, а кокпар не развит даже у самих казахов».

Я продолжил мучить респондента (Эркина Тузачинова), после чего получил-таки интересовавший меня ответ:

«Отличие Кокпара и Кок-Бору только в казане. В древности казахи углубляли круглую яму и бросали туда тушу козла. Сейчас же отказались от этой идеи из-за травм лошадей. Начали делать круг из ленточек или из опилок. В кок-бору, наоборот, строили из мягкой целины круглый казан, делая углубление под тушу козла. Со временем казан начал модернизироваться».

– А по правилам, по нюансам борьбы? – не отставал я.

– По правилам есть небольшие отличия. Но спорт этот одинаковый.

На самом деле, история там была примерно вот какая. Киргизия и Казахстан – мировые лидеры в этой игре с очень тяжелой тушей козла. Примерно как Россия и Швеция в хоккее с мячом. При этом (это важно понимать для всего последующего рассказа) отношения между народами скорее дружественные, и какого-то дикого антагонизма на уровне англичан и шотландцев, например, абсолютно нет.

Тем не менее, кок-бору лидеры не поделили. Киргизы, судя по всему, были за традиции и тру хардкор. Они бы, наверное, до сих пор бы настоящей тушей играли, но на международных соревнованиях все же приходится играть муляжом.

Казахи в какой-то момент решили сделать шаг в сторону западных, что ли, привычек. Сделать кок-бору чуть более хипстерским. Может быть, даже побороться за включение в олимпийскую программу, кто знает.

Ругань шла лет двадцать. Об этом выходил текст даже на Sports (не мой). Одни бойкотировали соревнования других, вторые уводили команды с поля… Окончательно вопрос до сих пор не решен (и, видимо, в ближайшее время решен не будет), но, так как в 2024 году игры все-таки были в Астане, приняли соломоново решение провести соревнования в двух дисциплинах сразу. Насколько я понял, киргизы и казахи выставили по два абсолютно разных состава, а наши и большинство остальных команд играли одним составом и там, и там.

– Будет логично, если хозяева возьмут финал в кокпаре, а киргизы – в кок-бору, – подумал я

В России тоже собрали команду – раньше играли только регионы

На ипподром в Астане меня пустили. Программа дня была такова – сначала игрался матч за третье место, а потом финал в кокпаре; потом, так сказать, обеденный перерыв для установки казанов вместо кругов, и дальше матч за третье место и финал в кок-бору.

Сразу хочу извиниться за то, что в этом отчете мало моих фотографий. Дело в том, что просмотр матча по кокпару (я по привычке чаще говорю так) с трибун астанинского ипподрома напоминает посещение хоккейной Зимней классики на бейсбольном стадионе. Очень прикольно, но шайбу, так сказать, не видно.

Учитывая это, на ипподроме установлено несколько больших экранов, куда многие параллельно и смотрели. Существует и запись финальных матчей в youtube, так что вы можете сами ознакомиться. Если бы я раньше написал в федерацию кок-бору Алтайского края, то, может, смог бы аккредитоваться как член команды и поснимать с места событий, но все мы крепки задним умом.

В матче за третье место играли как раз Россия и Турция. Любопытно, что достаточно долгое время Россия была представлена в мировых турнирах и рейтингах отдельными регионами. Дело в том, что хоть в кок-бору у нас играют много где, но собрать в одном месте команды, к примеру, Алтая и Краснодарского края или Бурятии и Московской области представлялось практически невозможным.

К тому же, казахи ворчали на киргизов, что те в рамках гибридной войны против кокпара наводнили третьи страны соплеменниками, не попадающими в первую сборную, чтобы, якобы, усложнить Казахстану жизнь. На Россию тоже кивали. Что ж, такой аргумент как раз вполне объяснял бы нашу миграционную политику, но это не точно.

Сейчас ситуация несколько улучшилась.

«В прошлом году в городе Чолпон-Ата, в самом сердце Кыргызстана, где проходил чемпионат мира по кок-бору, сборная России не участвовала, не имея единой ассоциации или федерации. Участвовали республика Алтай, Московская область, Красноярск, Екатеринбург и т.д. Даже при таком раскладе Республика Алтай стала четвертой.

В этом году при подготовке к Играм кочевников почти впервые удалось собрать лучших игроков России. Ассоциацию кок-бору России возглавил Сергей Александрович Савин из Московской области, и он, имея большой опыт за плечами и хорошие связи в Москве, смог объединить федерации и создать команду», – говорит Эркин Тузачинов.

Объединенная Россия смотрелась бодро и сходу начала турков громить.

Вам, может быть, интересно, на что из игр с мячом похожи кокпар и кок-бору. Что ж, у меня есть ответ. На мотобол. Эта мысль, кажется, теоретиками спорта не выдвигалась, поскольку, вероятно, почти никто, кроме меня, эти игры последовательно не смотрел. А я скажу. И там, и там, с каждой стороны в поле по четыре спортсмена. И там, и там достаточно характерная тактика заслонов и ведения (туши или мяча). И там, и там есть краткосрочные удаления. И там, и там очень остросюжетно и плюс-минус один порядок итогового счета.

Ну и, банально, имеют место лошади и мотоциклы, а не только спортсмены. Различий тоже хватает: например, мотоболисты не шлепают чужие мотоциклы короткими кнутами, а игроки в кок-бору не проходят среднюю линию с пасом – но идеология похожа. Несмотря на необходимость забросить тушу в казан, на баскетбол мне игра показалось похожей гораздо меньше.

На трибунах был практически аншлаг. У Киргизии был свой фан-сектор, за Казахстан болело большинство – турнир-то домашний. Непривычны были две вещи – во-первых, летающие над полем коптеры. Мы как-то отвыкли. Во-вторых, большое количество англоязычных и прочих иностранцев. Тоже отвыкли.

Видел на трибунах флаг Австралии. Потом оказалось, что австралийцы выступали на Играх кочевников в разных дисциплинах и стрельбу из лука, например, выиграли. При этом, насколько я понимаю, не было нганасан, ненцев и чукчей, а они бы во многих видах спорта дали прикурить, особенно в метании тынзяна на хорей. Но, видимо, культуры оленеводства из этого формата Игр кочевников как-то выпадают.

Но вот в кокпаре (оленьего кокпара, кстати, вроде бы нет) Россия уверенно дожала Турцию в матче за третье место – 8:2.

Драка в финале: Казахстан и Киргизия чуть не сорвали матч

Внимание местных, разумеется, было приковано к финалу. Казахстан быстро открыл счет, но дальше что-то пошло не так, и сборная Киргизии трижды занесла козла в зачетную зону. Точнее, тут есть нюанс. Дело в том, что в оригинале тушу козла надо было принести в свой аул, т.е. ее как бы не забивают сопернику, а возвращают себе. В кокпаре около зоны возврата помещен флаг команды, которая стремится занести тушу на эту сторону (в кок-бору такого не было).

Однако при счете 1:3 внезапно началась какая-то заварушка. В зонах запасных возникло какое-то подобие массовой драки, ее через некоторое время разняли, но сборная Киргизии покинула игровую зону и не хотела продолжать матч.

Диктор по стадиону сначала внезапно перешел на английский язык:

– Ladies and gentlemen please remain calm and return to your seats!

Как будто это англичане устроили все это безобразие, а потом, наоборот, перешел исключительно на казахский и периодически что-то взволновано объяснял.

Пауза продолжалась где-то полчаса, после чего киргизы все-таки вернулись на поле и матч был возобновлен.

О том, что на самом деле происходило, я узнал уже позже. Кокпар – игра сильно контактная, и стычки там довольно часты. Тушу можно друг у друга отнимать, да и разрешено бить коротким кнутом – камчой (в разумных пределах) лошадей соперника.

Но тут игрок сборной Казахстана нарушил все правила и ударил этой самой камчой не лошадь, а собственно соперника. Это вкупе с сомнительными, по их мнению, судейскими решениями чуть не привело к тому, что сборная Киргизии сказала «на хрена нам этот кокпар, давайте сразу к кок-бору переходить». Вроде как ситуация усугубилась тем, что полиция выгнала часть корреспондентов, снимавших разборки.

Что любопытно, в течение пары часов эта история стала активно обсуждаться в казахстанском фейсбуке, инстаграме и других запрещенных и не очень соцсетях, в том числе среди людей, в обычной жизни кокпаром не интересующихся. Так как, напомню, казахи с киргизами в целом дружат, лейтмотив был достаточно однозначным – не нужны нам победы любой ценой и не нужно оскорблять соперника.

Уже спустя неделю, на холме Кок-Тобе в Алматы, мы случайно разговорились с парой из Астаны. На матче они не были, но муж сказал однозначно: лучше было отдать победу Киргизии, нам такие сомнительные триумфы не нужны.

Собственно, как вы уже поняли, после перерыва ход игры поменялся. Но сначала киргизский всадник убежал с тушей к зачетной зоне, и как будто совершил детскую для такого уровня ошибку: не зафиксировал козла в круге, и тот заскочил за окаймляющую черту. Очко, в общем, не засчитали. Правильно ли я понял эпизод – гарантировать не могу, но показалось так.

В следующей же атаке хозяева одно очко отыграли. Показалось, что после той ошибки гости сломались. Казахстан довольно быстро сравнял счет – 3:3, потом реализовал большинство и вышел вперед.

В одном столкновении двое противоборствующих всадников упали. Одна лошадь от стресса решила покинуть ипподром. За ней поехали запасные и довольно долго гонялись. Я подумал, что хоть для лошадей это очень тяжелая, где-то неприятная и травмоопасная игра, они тоже в каком-то смысле вырастают до своего максимума, делая какие-то нереальные штуки в кульминационные моменты.

Вообще, почтение местных перед лошадьми вызывает у меня огромное уважение. Круто, что во время автомобилей лошадей еще много. Да, раньше лошадь была необходима для выживания, но на войне она бессильна перед стрелковым оружием; на улице проигрывает машине; а пиво в супермаркете покупать проще, чем кумыс. Но все же лошадей тут очень любят и относятся к ним нежно. Хоть и едят иногда.

При счете 4:3 в пользу Казахстана напряжение достигло пика. Я проникся: ведь я смотрел встречу двух лучших команд в мире на переполненном ипподроме. Очень редко такое бывает. Энергетика!

Чуть было не состоялась еще одна драка, а где-то за минуту до конца киргизы выпустили из запаса какую-то особо быструю лошадь, та пронеслась через все поле и счет удалось сравнять. Фанаты гостей неистовствовали.

По правилам был назначен десятиминутный овертайм. Относительно быстро сборная Казахстана смогла перевести игру в опасную близость к зоне соперника, а, как мне показалось, что если такое удается, то процентов 70, что все-таки занесут. Вот и тут занесли, к восторгу стадиона. 5:4. Казахи, как те мотоболисты, проскакали туда и обратно перед безумно счастливыми трибунами. Потом-то все же возобладала позиция, что победы любой ценой Казахстану не нужны. Но это потом.

Видео финального матча целиком - тут.

А что в финале по кок-бору?

Двухчасовую паузу я неплохо провел на находящейся рядом с ипподромом ярмарке кочевника – местной фан-зоне. Вообще, как Островные игры, которые мне удавалось посетить несколько раз , так и Игры кочевников – праздники слегка странноватые, но на самом деле очень интересные. Каждый раз, уезжая, хочется еще посетить что-то такое, и детей свозить хочется. Но размышления над эмоциями потом, а пока – время кок-бору.

Меня еще с детства почему-то интересовала концепция, какие ощущения возникают, когда ты, например, возвращаешься из довольно длительного путешествия, выходишь из поезда на вокзале, потом поворачиваешь, садишься во встречный поезд и внезапно пытаешься повторить все заново.

Вот примерно так и было. Снова матч за третье место, снова Россия весело громит Турцию, даже фамилии диктор называет те же. Тимур Мустафа пробежал (ну, не совсем сам) через все поле, и таки добежал, несмотря на сопротивление, и занес тушу, но толку-то, если наши уже ведут 4:0.

Как дилетант скажу, что кок-бору смотрится интереснее за счет казанов. Во-первых, они довольно красивые. Во-вторых, там бывают красочные добивания, когда всадник прыгает с лошади, чтобы закинуть-таки тушу, зависшую на обрамлении казана. В-третьих, там бывают даже автоголы, если это защитник прыгает, чтобы попытаться убрать тушу с обрамления в другую сторону. В-четвертых, есть элемент некоторого унижения соперника, когда ты чисто закидываешь тушу в казан, а ему приходится слезать с лошади и лезть за тушей внутрь.

С другой стороны, если при ударах о казан было действительно много травм – как игроков, так и лошадей – то беспокойство Казахстана можно понять. Здесь моего опыта явно недостаточно для вынесения суждения.

Турцию наши обыграли на этот раз 12:4 .

– Россия объективно третья команда в мире?, – спросил я Эркина.

– Скорее нет, – осторожно ответил он. – Пожалуй, в топ-5. Кроме Казахстана, Киргизии и нас хорошо играют Франция, Венгрия, Германия, Узбекистан, Афганистан, Турция.

В финале кок-бору же мое предсказание (что каждый возьмет свое) начало сбываться с самого начала.

Киргизы повели 2:0, потом счет стал 5:1, причем единственная успешная попытка Казахстана оказалась как раз автоголом. Сборная Киргизии играла красиво, организовывала своим всадникам быстрые прорывы. В этот раз я сидел ближе к гостевым фанатам, и они были в полном восторге. В какой-то момент киргизский всадник отправил тушу в казан чуть ли не с кувырком, и был по итогу этого технико-тактического действия крайне доволен.

Во втором периоде замаячил некоторый призрак интриги, но ненадолго. Итог 10:4 – полный погром и более чем убедительный ответ заклятым друзьям за кокпар. Видео финального матча – вот.

В общем, очень круто. Самый крутой спорт с козлом. И, наверное, один из самых крутых с мячом, если сделать некоторые допущения.

Козла только жалко.

Точнее, всех предыдущих павших козлов и тех, которым еще предстоит пасть на любительских турнирах, пока пластмассовый мир (резиновый, весом около 30 кг!) окончательно не победит.

Но круто.

Чемпионат России следующего года, говорят, пройдет в Татарстане. Изучу вопрос – может и получится посетить.

Фото: РИА Новости /Игорь Егоров