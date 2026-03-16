Бой Фьюри – Джошуа согласован (talkSPORT)

Журналист talkSPORT Гарет Дэвис сообщил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали поединок.

«Бой Фьюри – Джошуа подписан. Все согласовано за кулисами. У меня есть авторитетный источник.

Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Все согласовано. Они движутся к этому, оба хотят бой. Он случится», – уточняет Дэвис.

Время и место проведения поединка неизвестны. Трансляцию проведет платформа Netflix.

Джошуа (29-4) в декабре нокаутировал Джейка Пола.

Фьюри (34-2-1) в апреле подерется с Арсланбеком Махмудовым.

Тайсон Фьюри: «Я бы выиграл третий бой с Усиком. Но судьи не отдадут мне победу»

9 язв современного бокса

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: talkSPORT
После безапелляционных отлётов от Усика, интрига здесь сугубо шоу. Оба пробитые, выйдут деньжат подзаработать. Посмотреть в любом случае интересно
Ответ Олег Момус
После безапелляционных отлётов от Усика, интрига здесь сугубо шоу. Оба пробитые, выйдут деньжат подзаработать. Посмотреть в любом случае интересно
Когда Фьюри пробитым стал?
Ответ Denis Nikitin
Когда Фьюри пробитым стал?
Урон он получал и от Уайлдера и от Усика нормально в тоннаже. То что не уснул, не означает что здоровье как и 5 лет назад
Два сбитых летчика хотят заработать деньжат. И заработают ведь, красавчики! А пояса... Кому они сейчас нужны, в принципе. Деньги деньги дребеденью)
Будет забавно, если они соберут кассу больше, чем каждый из них собирал с Усиком))
Ответ a2wai
Будет забавно, если они соберут кассу больше, чем каждый из них собирал с Усиком))
Это не забавно, это реально самый дорогой бой в современном боксе. Они могут еще по 3 раза проиграть, но ничего не поменяется. Это сотни миллионов.
Я не особо слежу, а есть какие то другие нормальные бойцы? Эти то уже всё.
Ответ гилберт
Я не особо слежу, а есть какие то другие нормальные бойцы? Эти то уже всё.
Не особо богато, но есть. Уордли, Кабайел, Итаума, Торрес.
Ответ ender
Не особо богато, но есть. Уордли, Кабайел, Итаума, Торрес.
Спасибо. Нужна ротация, сейчас боксёры за один бой получают огромные бабки и заканчиваются. Побеждает более голодный, злой и мотивированный.
Осталось не отлететь от Махмудова
Почти гарантированы обоюдные нокдауны)
Опоздали лет на 7 с этим боем. В любом случае интересно, конечно.
