Бой Фьюри – Джошуа согласован (talkSPORT)

Журналист talkSPORT Гарет Дэвис сообщил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали поединок.

«Бой Фьюри – Джошуа подписан. Все согласовано за кулисами. У меня есть авторитетный источник.

Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Все согласовано. Они движутся к этому, оба хотят бой. Он случится», – уточняет Дэвис.

Время и место проведения поединка неизвестны. Трансляцию проведет платформа Netflix.

Джошуа (29-4) в декабре нокаутировал Джейка Пола.

Фьюри (34-2-1) в апреле подерется с Арсланбеком Махмудовым.

Тайсон Фьюри: «Я бы выиграл третий бой с Усиком. Но судьи не отдадут мне победу»

9 язв современного бокса