Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»

Усик стал первым вице-президентом «Полесья».

Чемпион мира по боксу Александр Усик получил должность в руководстве «Полесья».

«Это официально!

Начинаю новую главу – в качестве первого вице-президента футбольного клуба «Полесье».

Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.

Я всегда говорил: сила в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь.

Одним из первых моих направлений будет судебная реформа в Украине. Я считаю, что ключом игры должны быть прозрачность и справедливость.

«Полесье», спасибо за доверие! Двигаемся вперед вместе», – написал Усик в соцсетях.

В январе Усик сыграл за «Полесье» в товарищеском матче.

Александр Усик и Энтони Джошуа вместе приехали в Киев

Получил рыцарский статус, дружит со Стетхемом, дерется с шести лет. Это новый соперник Усика