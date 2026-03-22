  Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»

Чемпион мира по боксу Александр Усик получил должность в руководстве «Полесья».

«Это официально!

Начинаю новую главу – в качестве первого вице-президента футбольного клуба «Полесье».

Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.

Я всегда говорил: сила в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь.

Одним из первых моих направлений будет судебная реформа в Украине. Я считаю, что ключом игры должны быть прозрачность и справедливость.

«Полесье», спасибо за доверие! Двигаемся вперед вместе», – написал Усик в соцсетях.

В январе Усик сыграл за «Полесье» в товарищеском матче.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Александра Усика
