Роман Копылов победил Марко Тулио на UFC 328

В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел бой в среднем весе между Романом Копыловым (14-5) и Марко Тулио (14-2). Копылов победил единогласным решением судей (29-28 – трижды).

Копылов шел на серии из двух поражений, в 2025-м проиграв Пауло Косте и Грегори Родригесу. Тулио в последнем поединке проиграл Кристиану Лерою Данкану.

