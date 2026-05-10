Роман Копылов победил Марко Тулио на UFC 328
В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел бой в среднем весе между Романом Копыловым (14-5) и Марко Тулио (14-2). Копылов победил единогласным решением судей (29-28 – трижды).
Копылов шел на серии из двух поражений, в 2025-м проиграв Пауло Косте и Грегори Родригесу. Тулио в последнем поединке проиграл Кристиану Лерою Данкану.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
7 комментариев
Рома красава, перевернул бой! Жаль, что не добил бразила, крепкий он конечно, два раза в нокдаун улетал, но устоял)
3 раза улетал в нокдаун. Рома может снова почувствует уверенность
Хорош Роман. А чё он такой не медийный?
скромный парень,не как всякие эмиратские-шведы. Дело делает спокйно,без пафоса.
если бы не замешкался после первого падения... хорошее добивание было бы
Копылов зрелищный боец, конечно
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
и тебя с победой 😂😂😂
