Тайсон Фьюри: «Я бы выиграл третий бой с Усиком. Но судьи не отдадут мне победу»

Тайсон Фьюри поделился мыслями о потенциальном третьем бою с Александром Усиком.

«Я бы выиграл третий бой. Но дело в том, что я знаю: если он устоит до конца, я не получу решение в свою пользу», – сказал Фьюри.

Усик победил Фьюри дважды в 2024 году решением судей.

Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри