Тайсон Фьюри: «Я бы выиграл третий бой с Усиком. Но судьи не отдадут мне победу»
Тайсон Фьюри поделился мыслями о потенциальном третьем бою с Александром Усиком.
«Я бы выиграл третий бой. Но дело в том, что я знаю: если он устоит до конца, я не получу решение в свою пользу», – сказал Фьюри.
Усик победил Фьюри дважды в 2024 году решением судей.
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News 24
7 комментариев
Я бы выиграл первый бой с Усиком. Но врачи не выпускают меня из палаты.
Выиграл бы и третий бой, наверное хотел он сказать)
Я бы подрался еще раз с Усиком, но не хочу
Рефери спас тебя от нокаута
На самом деле он не Тайсон, он Мюнхгаузен, но я все равно люблю его, без него бы бокс был совсем тоскливым)
Ну конечно, конечно, все видели и тоже так считают, да.
Издалека заходит
