Джошуа Ван победил Тацуро Тайру на UFC 328 и защитил пояс чемпиона наилегчайшего веса

В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном (17-2) и Тацуро Тайрой (18-2).

Ван победил Тайру техническим нокаутом в пятом рауде.

Для Вана это первая защита титула. Он завоевал пояс в декабре 2025-го, когда победил Алешандре Пантожу.

Тайра впервые дрался за пояс. Бой с Ваном стал для него 10-м в UFC (8-2).

Худший способ отдать пояс UFC – сломать руку за 26 секунд

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
Японец весь бой продолжал славные традиции камикадзе
Японец конечно воин, но защиты там совсем нет
Пусть скажет судье спасибо, что сохранил ему здоровье
Все ловит лицом Тацуро, руки вроде держит, стойки меняет, но все равно все ловит). Но молодец, стойкий парень, но тут здоровье себе подпортил.
А что Таира так недоволен? Хотел до отключки драться? Нужен был реф типа Марио Ямазаки, чтобы до верного ждал.
Тацуро выбрал тактику «за Императора»
Как же хорош Джошуа! Накормил своими кулаками японца
Всю соплю из косого вышиб, что аж под конец боя он больше не на японца был похож, а на какого-то киргиза
В какой-то момент показалось, что Тацуро сможет переломить ход боя на характере, но Ван конечно мощь! Однозначно бой вечера, а может и года.
Это был крутой бой и очень интересный. Как показалось, рановато остановил судья, ничего критичного не происходило.
японец уверенно применял "защиту Чендлера"- блокировка всех ударов лицом)
