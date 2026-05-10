Джошуа Ван победил Тацуро Тайру на UFC 328 и защитил пояс чемпиона наилегчайшего веса
В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном (17-2) и Тацуро Тайрой (18-2).
Ван победил Тайру техническим нокаутом в пятом рауде.
Для Вана это первая защита титула. Он завоевал пояс в декабре 2025-го, когда победил Алешандре Пантожу.
Тайра впервые дрался за пояс. Бой с Ваном стал для него 10-м в UFC (8-2).
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс''
Пусть скажет судье спасибо, что сохранил ему здоровье