Джошуа Ван победил Тацуро Тайру на UFC 328 и защитил пояс чемпиона наилегчайшего веса

В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном (17-2) и Тацуро Тайрой (18-2).

Ван победил Тайру техническим нокаутом в пятом рауде.

Для Вана это первая защита титула. Он завоевал пояс в декабре 2025-го, когда победил Алешандре Пантожу.

Тайра впервые дрался за пояс. Бой с Ваном стал для него 10-м в UFC (8-2).

