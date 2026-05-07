UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Таирой, Волков – с Кортесом-Акостой и другие бои
В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится UFC 328. Турнир возглавит титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым (15-0) и Шоном Стриклендом (30-7).
В соглавном поединке за пояс наилегчайшего дивизиона подерутся Джошуа Ван (16-2) и Тацуро Таира (18-1).
Другие бои турнира:
Александр Волков (39-11) – Валдо Кортес-Акоста (17-2);
Шон Брэди (18-2) – Хоакин Бакли (21-7);
Кинг Грин (34-17-1) – Джереми Стивенс (28-20);
Джоэл Альварес (23-3) – Ярослав Амосов (29-1);
Роман Копылов (14-5) – Марко Тулио (14-2);
Байсангур Сусуркаев (11-0) – Джорден Сантос (11-2).
Трансляцию турнира покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Старт основного карда – не ранее 04:00 по московскому времени.
Удивлюсь, если главный бой не закончится в первом или втором раунде болевым/удушающим