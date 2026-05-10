Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328

В ночь на 10 мая на UFC 328 состоялся бой в тяжелом весе между Александром Волковым (40-11) и Валдо Кортесом-Акостой (17-3).

Волков победил единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды).

В последнем поединке в октябре 2025-го Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей. Кортес-Акоста шел на серии из трех побед.

