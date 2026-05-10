Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328
В ночь на 10 мая на UFC 328 состоялся бой в тяжелом весе между Александром Волковым (40-11) и Валдо Кортесом-Акостой (17-3).
Волков победил единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды).
В последнем поединке в октябре 2025-го Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей. Кортес-Акоста шел на серии из трех побед.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
62 комментария
Хорош Саня! Сначала уничтожил ногу Акосты своими хлесткими лоукиками , а затем уничтожил его кулаки своим лицом. Закономерная победа!
Не самый лучший бой конечно, но поздравления Сане !
Бой конечно так себе и Акоста был опасен, но бой он проиграл.
Даже страшно представить что Аспинал сделает с Волковым, если этот бой состоится. Не знаю что там комментаторы нахваливали Волкова, в бое за пояс ему делать нечего.
Они уже дрались
Дисциплина ☝🏻
Полная шляпа это , а не бой ,дисциплина была у Федора когда выходил и заканчивал досрочно , а с такими боями ну реально о каком титуле может идти речь
Очень тяжёлый вышел. Не видел такого медленного Волкова. План на бой не порадовал, но за Акосту с его тычком в глаз и минимальным арсеналом в виде барной полупьяной ночной зарубы радоваться тоже нечего. По сути, Волков отзащищался лоу и мидл киками, минимум движений и трудовая серая победа, с чем можно и поздравить без особого энтузиазма. Такой бой, конечно, ни фанов в руководстве юэфси, ни среди обычных болел не прибавит - скорее наоборот.
От куда столько хейта?
Не стоит принижать победы Сани. Валдо - очень опасный физически сильный боец с тяжелым ударом. С ним и Павлович очень осторожно работал. Но, по сути, в арсенале у него только его кувалда с наскоков. Саня очень плохо двигался , особенно после 1 раунда. Условный Аспиналл или Ган засчет скорости и движения выиграли бы у Валдо намного увереннее, Саша очень долговязый и медленный.
Пора снова вес набирать. Скорости уже нет, а так если к джебу накинет килограмм 20-30, то будет вообще кувалда
Мои поздравления Александру. Не простой и не лучший бой выдался , но победа есть победа
победа есть победа,Саня максимально приятный боец и личность,но бои его критикуют по делу
