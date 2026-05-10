  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Волков – о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»
3

Волков – о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»

Волкову не нравится бойцовский стиль Хокита.

Боец UFC Александр Волков высказал отношение к бойцовскому стилю Джоша Хокита.

«В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош Хокит такой же. Мне это не нравится. Я больше люблю разные боевые искусства, где можно стать лучшим бойцом и улучшить свои навыки», – сказал Волков.

Хокит (9-0) занимает пятое место в рейтинге тяжелого веса. 14 июня он подерется с Дерриком Льюисом в Белом доме.

Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»

UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Тайрой, Волков победил Кортеса-Акосту и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
logoUFC
logoMMA
logoАлександр Волков
logoДжош Хокит
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бонифаций конечно та еще булка. Взять и слить Хокиту, пустив этого кринж-мэна в топы. Он должен был восстановить равновесие силы, а не ввергнуть ее во мрак
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев проиграл Стрикленду – апсетище года! Что-о-о?
10 мая, 04:50
Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328
10 мая, 02:54
Александр Волков воссоздал популярный мем, положив руку на плечо Валдо Кортеcу-Акосте на стердауне
9 мая, 19:41Видео
Рекомендуем
Главные новости
UFC обновил рейтинг P4P: Стрикленд – седьмой, Чимаев – 10-й
12 минут назадФото
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
33 минуты назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
сегодня, 07:10
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
сегодня, 07:00
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем