Волков – о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»

Волкову не нравится бойцовский стиль Хокита.

Боец UFC Александр Волков высказал отношение к бойцовскому стилю Джоша Хокита .

«В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош Хокит такой же. Мне это не нравится. Я больше люблю разные боевые искусства, где можно стать лучшим бойцом и улучшить свои навыки», – сказал Волков.

Хокит (9-0) занимает пятое место в рейтинге тяжелого веса. 14 июня он подерется с Дерриком Льюисом в Белом доме.

