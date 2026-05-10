Волков – о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»
Боец UFC Александр Волков высказал отношение к бойцовскому стилю Джоша Хокита.
«В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош Хокит такой же. Мне это не нравится. Я больше люблю разные боевые искусства, где можно стать лучшим бойцом и улучшить свои навыки», – сказал Волков.
Хокит (9-0) занимает пятое место в рейтинге тяжелого веса. 14 июня он подерется с Дерриком Льюисом в Белом доме.
Бонифаций конечно та еще булка. Взять и слить Хокиту, пустив этого кринж-мэна в топы. Он должен был восстановить равновесие силы, а не ввергнуть ее во мрак
