Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»

Александр Волков требует титульный бой.

Александр Волков прокомментировал победу над Валдо Кортесом-Акостой на UFC 328.

«Эй, парни. Хочу сказать очень важную вещь. В моей стране очень важный праздник. Победа в Великой отечественной войне. Я знаю, вы любите, когда бои заканчиваются досрочно. Мне было тяжело его поймать. Очень много опасности было от Валдо. Сложно попасть.

Теперь я главный претендент на пояс. Я победил Сирила Гана, но меня ограбили судьи. Я должен драться за титул. Хотел показать, кто лучший в мире. И я это доказал. Мне не важно, с кем драться. Алекс Перейра, Ган... Дайте мне этот бой», – сказал Волков.

Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328 единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды).

UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Тайрой, Волков победил Кортеса-Акосту и другие бои