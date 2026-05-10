Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»
Александр Волков прокомментировал победу над Валдо Кортесом-Акостой на UFC 328.
«Эй, парни. Хочу сказать очень важную вещь. В моей стране очень важный праздник. Победа в Великой отечественной войне. Я знаю, вы любите, когда бои заканчиваются досрочно. Мне было тяжело его поймать. Очень много опасности было от Валдо. Сложно попасть.
Теперь я главный претендент на пояс. Я победил Сирила Гана, но меня ограбили судьи. Я должен драться за титул. Хотел показать, кто лучший в мире. И я это доказал. Мне не важно, с кем драться. Алекс Перейра, Ган... Дайте мне этот бой», – сказал Волков.
Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328 единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды).
Выиграл у очень опасного бойца, шедшего на победной серии.
По мнению очень многих выиграл у Гана, который регулярно дерётся за титул.
Саша заслужил свой шанс.
Не представляю, что он сможет выиграть титульник: неуклюжий, медленный, с плохой реакцией.
Акоста плюхи выкидывал чуть ли не из под жопы, Волк и то пропускал.
Шиномонтажник вообще его убьет, выбросив левый боковой внезапно