  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»
30

Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»

Александр Волков требует титульный бой.

Александр Волков прокомментировал победу над Валдо Кортесом-Акостой на UFC 328.

«Эй, парни. Хочу сказать очень важную вещь. В моей стране очень важный праздник. Победа в Великой отечественной войне. Я знаю, вы любите, когда бои заканчиваются досрочно. Мне было тяжело его поймать. Очень много опасности было от Валдо. Сложно попасть.

Теперь я главный претендент на пояс. Я победил Сирила Гана, но меня ограбили судьи. Я должен драться за титул. Хотел показать, кто лучший в мире. И я это доказал. Мне не важно, с кем драться. Алекс Перейра, Ган... Дайте мне этот бой», – сказал Волков.

Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328 единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды).

UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Тайрой, Волков победил Кортеса-Акосту и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoUFC
logoАлександр Волков
logoMMA
logoВалдо Кортес-Акоста
logoUFC 328
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не понимаю хейта против Волкова.
Выиграл у очень опасного бойца, шедшего на победной серии.
По мнению очень многих выиграл у Гана, который регулярно дерётся за титул.
Саша заслужил свой шанс.
Ответ Низамутдин Рамазанов_1117145218
Не понимаю хейта против Волкова. Выиграл у очень опасного бойца, шедшего на победной серии. По мнению очень многих выиграл у Гана, который регулярно дерётся за титул. Саша заслужил свой шанс.
Да это Серега Павлович пишет с разных телефонов
Не знаю какие аргументы Волков может предложить Перейре? Кроме лоу киков против Акосты ни хрена не показал. Какой чемпионский бой?
Ответ Melnikov1968
Не знаю какие аргументы Волков может предложить Перейре? Кроме лоу киков против Акосты ни хрена не показал. Какой чемпионский бой?
Перейра его убьет, если Волков не вспомнит про борьбу
Ответ witalik94
Перейра его убьет, если Волков не вспомнит про борьбу
Ну борьба у него так себе....
Без вариантов следующий бой за титул !
Дана: "Ну это я решаю... Вдруг Стипе решит вернуться и тогда лучше ему дам титульник.."
Молодец, все сделал как надо. Еще попылит Волков в ЮФЦ
Вот и дадут Волкову проигравшего в паре Ган - Перейра
Ответ San9
Вот и дадут Волкову проигравшего в паре Ган - Перейра
Как бы не Хокита, если он выиграет в БД
Ответ witalik94
Как бы не Хокита, если он выиграет в БД
Рановато Хокиту претендентский после возможной победы над Льюисом. Думаю его скорее поставят против Павловича, если тот победит Тейшейру
Судя по всему, Волков получит титульный бой. В конце концов, закроет гештальт и будет ещё какое- то время драться с новичками.
Не представляю, что он сможет выиграть титульник: неуклюжий, медленный, с плохой реакцией.
Волков старый уже, возраст дает знать. Замедлился слишком.
Акоста плюхи выкидывал чуть ли не из под жопы, Волк и то пропускал.
Шиномонтажник вообще его убьет, выбросив левый боковой внезапно
Эх Саня, Саня, надеюсь шанс дадут и возможно будет история как у Биспинга, но если честно после этого боя не верю
Не впечатлил.
Ответ ponom4reffa
Не впечатлил.
А кортес впечатлил ?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
12 минут назад
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
22 минуты назад
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Икрам Алискеров и Абдул-Рахман Яхьяев выступят на UFC Baku
вчера, 15:43Фото
Пауло Коста: «Чеченский деликатес закончил. Никогда не вернусь к этому бою и перестану упоминать даже его возможность»
вчера, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем