Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и стал чемпионом мира по версии WBO. В начале боя он дважды побывал в нокдауне

9 мая в Манчестере прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояс WBO в тяжелом весе между Фабио Уордли (20-1-1) и Даниэлем Дюбуа (23-3).

Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде. В первом и третьем раундах он побывал в нокдауне.

В последнем поединке в октябре 2025-го Уордли нокаутировал Джозефа Паркера. Поражение от Дюбуа – первое для него в профессиональной карьере.

Дюбуа в июле 2025-го проиграл нокаутом Александру Усику.

Воскрес после двух нокдаунов и сломал сопернику нос. Мясник Дюбуа в деле