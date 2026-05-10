  • Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и стал чемпионом мира по версии WBO. В начале боя он дважды побывал в нокдауне
Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и стал чемпионом мира по версии WBO. В начале боя он дважды побывал в нокдауне

9 мая в Манчестере прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояс WBO в тяжелом весе между Фабио Уордли (20-1-1) и Даниэлем Дюбуа (23-3).

Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде. В первом и третьем раундах он побывал в нокдауне.

В последнем поединке в октябре 2025-го Уордли нокаутировал Джозефа Паркера. Поражение от Дюбуа – первое для него в профессиональной карьере.

Дюбуа в июле 2025-го проиграл нокаутом Александру Усику.

Воскрес после двух нокдаунов и сломал сопернику нос. Мясник Дюбуа в деле

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
У Уордли держак просто не пробиваемый, так и не упал. Здоровья на 10 лошадей, жаль что уже много карьерной ХП у него этот бой забрал и насколько осталось не понятно. Угол Уордли и судья садисты! Там после 6 раунды вопросы были. А после 8-9 раунда с таким лицом - глаз невидит, кровь с носа как с брансбойда и подавно надо было снимать, там и врачи были не нужны, кстати как они выпускали Фабао на бой?! Иногда боксу нужны такие махачи воинов, чтоб разбавлять исскуство бокса от Усика!
Рефа нужно штрафовать за то, что выпустил Уордли на 11 раунд в таком состоянии.
Ладно там команда отбитая наглухо, но реф должен защищать бойцов по идеи.
Там Уордли в перерыве еле дышал уже с закрытии глазами.
У Уордли такое чувство как будто кроме классической двойки ничего в арсенале и нету. Плохо что проиграл, для Усика был бы очередной проходной бой в рекорд.
Замес года. Единственный вопрос - почему угол Уордли не выкинул полотенце? Чел несколько раундов уже просто доживал и продолжал терять массу здоровья
Заруба знатная местами была. Максимально зрелищный бой, но в то же время показал уровень Уордли. Столько пропуская, долго он не протянет. Мне кажется, раньше надо было останавливать. Итаума - Дюбуа или Дюбуа с Кабаел интересно было бы глянуть. С усиком третий бой смысла мало, да и Сане 40 уже на носу
С Итаумой самое то! Во первых месть за одноклубника и как по мне пора уже выходить на чемпионский уровень Мойзесу!
Дюбоа с любым интересно смотреть. Он и сам горазд падать и горазд ронять других. Ну с Уордли не получилось, у этого башка просто какая-то дубовая.
Вторую половину больно было на Уордли смотреть. Вопросы к его углу который его в таком виде выпускал, и к Дюбуа который раньше не мог закончить
Пока у Уордли держак не пробитый, да и к тому же огрызался неоднократно
Справедливость восторжествовала. Уордли подарили пояс в бою с Паркером рано остановив бой....
Надо вернуть должок Паркеру и дать ему чемпионский бой с Дюбуа..
Не было там нокдаунов, чистые удары по затылку
Уордли тащили как могли , но Данька его методично разбивал
