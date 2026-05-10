Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и стал чемпионом мира по версии WBO. В начале боя он дважды побывал в нокдауне
9 мая в Манчестере прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояс WBO в тяжелом весе между Фабио Уордли (20-1-1) и Даниэлем Дюбуа (23-3).
Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде. В первом и третьем раундах он побывал в нокдауне.
В последнем поединке в октябре 2025-го Уордли нокаутировал Джозефа Паркера. Поражение от Дюбуа – первое для него в профессиональной карьере.
Дюбуа в июле 2025-го проиграл нокаутом Александру Усику.
Воскрес после двух нокдаунов и сломал сопернику нос. Мясник Дюбуа в деле
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Ладно там команда отбитая наглухо, но реф должен защищать бойцов по идеи.
Там Уордли в перерыве еле дышал уже с закрытии глазами.
Надо вернуть должок Паркеру и дать ему чемпионский бой с Дюбуа..
Уордли тащили как могли , но Данька его методично разбивал