0

Отец Фьюри: «Я недоволен решением Тайсона вернуться в бокс. Он зависим от внимания»

Отец Фьюри: я недоволен решением Тайсона вернуться в бокс.

Отец бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри выступил против возвращения сына в ринг.

«Я по-прежнему недоволен его решением вернуться в бокс. В своей карьере он уже достиг всего, к чему стремился: двукратный чемпион мира в тяжелом весе, заработал достаточно денег. Ему больше нечего доказывать – и все же он снова здесь.

Не понимаю, зачем это нужно. Правда не понимаю. Ему стоит остановиться. Я говорю об этом уже последние четыре года, но меня как будто никто не слышит. Единственное объяснение – это зависимость.

Когда ты столько лет находишься в центре внимания, начинаешь нуждаться в этом. А потом внезапно телефон перестает звонить, люди больше не хлопают тебя по плечу, аплодисменты и шум стихают. Некоторые не могут с этим справиться – и он, очевидно, один из них», – сказал Фьюри-старший.

Напомним, что 11 апреля Тайсон Фьюри проведет поединок против Арсланбека Махмудова. Бой пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Фьюри вернулся! Встретится с российским нокаутером

Фьюри – о лагере к бою с Махмудовым: «Буду готовиться один. Я умею себя мотивировать и уже дрался 12 раундов»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Daily Mail
logoТайсон Фьюри
logoбокс
тяжелый вес
logoАрсланбек Махмудов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Джошуа может возобновить выступления летом и провести бой с Фьюри до конца года
20 февраля, 08:30
Тайсон Фьюри: «Махмудов так же опасен, как Уордли или Дюбуа
19 февраля, 07:28
Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»
18 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
вчера, 22:05
Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
вчера, 18:09
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
вчера, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
вчера, 14:20
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
вчера, 12:47
Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
вчера, 12:11
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:00
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
вчера, 09:37
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
вчера, 09:16Видео
Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»
вчера, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем