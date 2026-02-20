Отец Фьюри: «Я недоволен решением Тайсона вернуться в бокс. Он зависим от внимания»

Отец Фьюри: я недоволен решением Тайсона вернуться в бокс.

Отец бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри выступил против возвращения сына в ринг.

«Я по-прежнему недоволен его решением вернуться в бокс. В своей карьере он уже достиг всего, к чему стремился: двукратный чемпион мира в тяжелом весе, заработал достаточно денег. Ему больше нечего доказывать – и все же он снова здесь.

Не понимаю, зачем это нужно. Правда не понимаю. Ему стоит остановиться. Я говорю об этом уже последние четыре года, но меня как будто никто не слышит. Единственное объяснение – это зависимость.

Когда ты столько лет находишься в центре внимания, начинаешь нуждаться в этом. А потом внезапно телефон перестает звонить, люди больше не хлопают тебя по плечу, аплодисменты и шум стихают. Некоторые не могут с этим справиться – и он, очевидно, один из них», – сказал Фьюри-старший.

Напомним, что 11 апреля Тайсон Фьюри проведет поединок против Арсланбека Махмудова. Бой пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

