Байсангур Сусуркаев задушил Джордена Сантоса на UFC 328

В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел бой в среднем весе между Байсангуром Сусуркаевым (12-0) и Джорденом Сантосом (11-3). Сусуркаев победил удушающим в третьем раунде.

Для Сусуркаева это третий бой в UFC – оба прошлых поединка он завершил досрочно. Сантос тоже провел третий бой в лиге – 1-2.

