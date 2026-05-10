Байсангур Сусуркаев задушил Джордена Сантоса на UFC 328
В ночь на 10 мая на UFC 328 прошел бой в среднем весе между Байсангуром Сусуркаевым (12-0) и Джорденом Сантосом (11-3). Сусуркаев победил удушающим в третьем раунде.
Видео удушающего – здесь.
Для Сусуркаева это третий бой в UFC – оба прошлых поединка он завершил досрочно. Сантос тоже провел третий бой в лиге – 1-2.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Респект !