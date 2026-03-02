6

Вечер бокса в Лондоне: Фьюри против Махмудова, Бенн – Прогрейс и другие бои

11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдет вечер бокса, который возглавит поединок бывшего абсолютного чемпиона мира британца Тайсона Фьюри (34-2-1) и россиянина Арсланбека Махмудова (21-2).

Фьюри не выступал с декабря 2024-го, когда проиграл решением Александру Усику.

В главном карде состоятся еще три поединка:

Конор Бенн (24-1) – Реджис Прогрейс (30-3);

● Джейми Чикева (9-2) – Ричард Риакфор (19-1);

Фрэйзер Кларк (9-2-1) – Джастис Хуни (12-1).

Трансляцию турнира проведет Netflix.

Фьюри пощекотал Махмудова во время стердауна

Отец Фьюри: «Я недоволен решением Тайсона вернуться в бокс. Он зависим от внимания»

Я уж подумал сегодня бой
Залежался на печи Фьюри Богатырь, пора и в бой
С 2014 Фьюри не выступал?)
На десять лет ошиблись)
Запостили так как будто бой вечером)
Ну ничо такой вечерок, Кларк - Хуни годный бой, посмотрим что от Прогрейса осталось.
