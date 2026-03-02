Вечер бокса в Лондоне: Фьюри против Махмудова, Бенн – Прогрейс и другие бои
11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдет вечер бокса, который возглавит поединок бывшего абсолютного чемпиона мира британца Тайсона Фьюри (34-2-1) и россиянина Арсланбека Махмудова (21-2).
Фьюри не выступал с декабря 2024-го, когда проиграл решением Александру Усику.
В главном карде состоятся еще три поединка:
● Конор Бенн (24-1) – Реджис Прогрейс (30-3);
● Джейми Чикева (9-2) – Ричард Риакфор (19-1);
● Фрэйзер Кларк (9-2-1) – Джастис Хуни (12-1).
Трансляцию турнира проведет Netflix.
Фьюри пощекотал Махмудова во время стердауна
Отец Фьюри: «Я недоволен решением Тайсона вернуться в бокс. Он зависим от внимания»
