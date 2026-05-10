  • Байсангур Сусуркаев: «Хотел бы подраться с большими именами вроде Долидзе, Веттори или Бо Никала»
Сусуркаев назвал имена желаемых соперников.

Средневес UFC Байсангур Сусуркаев назвал имена желаемых соперников после победы над Джорденом Сантосом.

«Я сломал руку на первой минуте стартового раунда, когда пробил сопернику в челюсть. Пытался его нокаутировать, но этот парень оказался крепким.

Хотел бы подраться с большими именами, вроде Романа Долидзе, Марвина Веттори или Бо Никала», – сказал Сусуркаев.

Сусуркаев задушил Джордена Сантоса в третьем раунде поединка на UFC 328.

UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван подерется с Тайрой, Волков – с Кортесом-Акостой и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
Молодец
Подтянуть надо защиту пропускаешь много,если нарваться на топ 15 можно и уснуть
Еще очень и очень много работать… шансов мало против топа дивизиона. Тренироваться надо за двоих, особенно защиту. Все, что есть, это атака в ударке, на ней одной в топ не залететь.
