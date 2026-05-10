Байсангур Сусуркаев: «Хотел бы подраться с большими именами вроде Долидзе, Веттори или Бо Никала»
Средневес UFC Байсангур Сусуркаев назвал имена желаемых соперников после победы над Джорденом Сантосом.
«Я сломал руку на первой минуте стартового раунда, когда пробил сопернику в челюсть. Пытался его нокаутировать, но этот парень оказался крепким.
Хотел бы подраться с большими именами, вроде Романа Долидзе, Марвина Веттори или Бо Никала», – сказал Сусуркаев.
Сусуркаев задушил Джордена Сантоса в третьем раунде поединка на UFC 328.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
Подтянуть надо защиту пропускаешь много,если нарваться на топ 15 можно и уснуть