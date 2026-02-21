«Винты начали расшатываться». Джейк Пол перенес вторую операцию на челюсти после боя с Джошуа

Джейк Пол перенес вторую операцию на челюсти после боя с Энтони Джошуа.

Блогер и боксер Джейк Пол сообщил, что перенес вторую операцию на челюсти после поединка с Энтони Джошуа .

«Пришлось сделать повторную операцию на челюсти. Винты и пластины начали расшатываться. Похоже, все дело в том, что я не давал себе отдыха последние два месяца», – написал в социальных сетях Пол.

Бой в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

