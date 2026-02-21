«Винты начали расшатываться». Джейк Пол перенес вторую операцию на челюсти после боя с Джошуа
Джейк Пол перенес вторую операцию на челюсти после боя с Энтони Джошуа.
Блогер и боксер Джейк Пол сообщил, что перенес вторую операцию на челюсти после поединка с Энтони Джошуа.
«Пришлось сделать повторную операцию на челюсти. Винты и пластины начали расшатываться. Похоже, все дело в том, что я не давал себе отдыха последние два месяца», – написал в социальных сетях Пол.
Бой в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Джейк Пол сломал челюсть, но все равно доволен. Так его еще не били
Приключения Джейка Пола в Армении: швырялся черной икрой, получил в подарок «Жигули»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Джейка Пола
)) И это Джошуа с ним игрался
Да ты и под присосками в телефоне сидишь.
Это на радостях ему ЛерДам расшатала, совершая прыжковые движения
Ну вот, тот случай когда в другом углу ринга оказался не мешок.
спасибо Джошуа за то, что избавил нас от его бесячего голоса на ещё несколько недель
