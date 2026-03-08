  • Спортс
  • Оливейра – о Царукяне: «Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном»
10

Оливейра – о Царукяне: «Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном»

Чемпион BMF Оливейра советует Царукяну решить проблемы с UFC.

«Интересен ли мне бой с Арманом? У него проблемы не со мной, а с UFC. Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном», – сказал Царукян.

Напомним, Царукян победил Оливейру раздельным решением в апреле 2024-го.

«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все

Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
10 комментариев
Так он и получал его, разве нет?
Ответ Ккк_1116498071
После такого слёта одного Хукера мало. Вот реванш с Оливейрой был бы кстати, но Оливейра что-то юлит. Тогда Сен-Дени.
Ответ Fizkultprivet
Чтобы юлить бразил должен бояться Армана,второй раз шорты могут и не спасти а в ударки космической пропасти между ними нет + это не риск для бразила продуть а вот для Армана риск ой какой
Как минимум, это показывает, что любой может попасть в ситуацию, когда спортивные достижения не будут иметь вес.

Такое чувство, что промоушену нужно перезагрузиться. Подумать правила, при которых могут быть дисквалификации по неспортивному принципу, додумать систему судейства, доработать решения при пассивной борьбе, обозначить какие-то четкие правила для матчмэйкинга, обозначить какую-то регулярность боев для бойцов.

Как зрителю, мне интересны бои Армана, но как зритель я не могу их увидеть. Как зрителю мне интересны бои сильнейших с сильнейшими.

Да и последние события в лиге, матчмэйкинг как-то расстраивает, что интерес угасает быстрее к лиге.
Ответ Друг Джордана
Спортивные достижения в UFC и так не имеют достаточный вес при составлении кардов и титульных поединков
Ответ Друг Джордана
Не знаю почему тебя задизлайкали, по сути в твоих словах есть зерно истины.
---
Лихо.
Ну Чарли, как минимум, доказывает свой статус бойца, который уважает других. Будто бы любимчик класснухи говорит ей, какой же этот троечник все же умный, а не дурак
