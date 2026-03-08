Оливейра – о Царукяне: «Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном»

Чемпион BMF Оливейра советует Царукяну решить проблемы с UFC.

Обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра советует Арману Царукяну разобраться с UFC.

«Интересен ли мне бой с Арманом? У него проблемы не со мной, а с UFC. Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном», – сказал Царукян.

Напомним, Царукян победил Оливейру раздельным решением в апреле 2024-го.

