Оливейра – о Царукяне: «Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном»
Чемпион BMF Оливейра советует Царукяну решить проблемы с UFC.
Обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра советует Арману Царукяну разобраться с UFC.
«Интересен ли мне бой с Арманом? У него проблемы не со мной, а с UFC. Он уже давно должен был получить титульный бой. Ему нужно решить свои проблемы с промоушеном», – сказал Царукян.
Напомним, Царукян победил Оливейру раздельным решением в апреле 2024-го.
«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все
Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Такое чувство, что промоушену нужно перезагрузиться. Подумать правила, при которых могут быть дисквалификации по неспортивному принципу, додумать систему судейства, доработать решения при пассивной борьбе, обозначить какие-то четкие правила для матчмэйкинга, обозначить какую-то регулярность боев для бойцов.
Как зрителю, мне интересны бои Армана, но как зритель я не могу их увидеть. Как зрителю мне интересны бои сильнейших с сильнейшими.
Да и последние события в лиге, матчмэйкинг как-то расстраивает, что интерес угасает быстрее к лиге.
