Гейджи не знал, что подерется в Белом доме: «Мне позвонили два дня назад и сказали, что меня точно там не будет»

Гейджи не знал, что подерется в Белом доме.

Временный чемпион легкого дивизиона UFC Джастин Гейджи не знал, что возглавит кард турнира в Белом доме.

«Мне позвонили два дня назад и сказали: «Ты точно не будешь драться в Белом доме». Я такой: «Хм, ладно».

На следующий день еще один звонок: «Возможно, ты что-нибудь услышишь. Твоя фамилия может оказаться в карде». Я подумал: «Как-то резко у вас все меняется».

А теперь я узнал, что дерусь. Понятия не имел, что возглавлю кард», – сказал Гейджи.

Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom. Турнир пройдет 14 июня на территории Белого дома.

