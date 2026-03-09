  • Спортс
6

Гейджи не знал, что подерется в Белом доме: «Мне позвонили два дня назад и сказали, что меня точно там не будет»

Временный чемпион легкого дивизиона UFC Джастин Гейджи не знал, что возглавит кард турнира в Белом доме.

«Мне позвонили два дня назад и сказали: «Ты точно не будешь драться в Белом доме». Я такой: «Хм, ладно».

На следующий день еще один звонок: «Возможно, ты что-нибудь услышишь. Твоя фамилия может оказаться в карде». Я подумал: «Как-то резко у вас все меняется».

А теперь я узнал, что дерусь. Понятия не имел, что возглавлю кард», – сказал Гейджи.

Напомним, Джастин Гейджи и Илия Топурия подерутся в главном событии UFC Freedom. Турнир пройдет 14 июня на территории Белого дома.

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
До последнего переговоры с Махачевым велись, значит
Значит этот кто-то, кто слетел в последний момент, изначально был соперником Топурии. Ислам? Вроде сам хотел там выступить, странно
Ответ Prang
Значит этот кто-то, кто слетел в последний момент, изначально был соперником Топурии. Ислам? Вроде сам хотел там выступить, странно
Конечно Ислам, потом нарисовалась несуществующая травма руки и срочный анонс боя с Гейджи, все как на ладони. Хотя лысый будет прикрывать бибипа, что бы не ронять его итак низкий авторитет. Возможно менеджер Топории раскажет скоро всю правду
Просто кинули под Тапурию. Хоть какое-то имя для Даны
Верю Джастину, что так и было.
Так это фанат топурии звонил наверное.
