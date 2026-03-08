  • Спортс
13

Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»

Макгрегор раскритиковал Оливейру за выступление в бою c Холлоуэем.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал Чарльза Оливейру за выступление в поединке c Максом Холлоуэем за пояс BMF.

«Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не Чарльз, а маленький Чарли. Не коронуйте этого парня. Если хотите, я надеру ему зад», – написал в соцсетях Макгрегор.

Напомним, Оливейра победил Холлоуэя судейским решением.

«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoUFC
logoUFC 326
logoЧарльз Оливейра
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да вообще кошмар, так раскрутили, что будет рубка, а на деле вышли и устроили одеяло на пять раундов, худший бой с точки зрения ожиданий по зрелищности, а на выходе шлак полнейший.
Будем откровенны во времена Конора Оливейра выступал максимум в прелимах
А что Конор сделает в бою с Оливой? Не факт, что вообще выйдет на бой. Не факт, что вообще дойдет до арены. А если дойдет, если не травмирует мизинчик, то - что? 5 раундов Конор не выживет. Да и три не факт. Чайник давно пробит (Порье не даст соврать). Против борьбы Чарльза вообще ничего не противопоставит. В стойке? Олива не дурак, Топурия научил не идти с открытым забралом. В этой игре есть уровни. Сейчас Конор - скандальный алкаш на стероидах, Чарльз - бмф. Один из самых титулованных, самых опасных игроков ростера. Количество досрочных побед (да и просто побед) внушает. Не простаивает по пять лет.
Ответ Руслан Гимазов
А что Конор сделает в бою с Оливой? Не факт, что вообще выйдет на бой. Не факт, что вообще дойдет до арены. А если дойдет, если не травмирует мизинчик, то - что? 5 раундов Конор не выживет. Да и три не факт. Чайник давно пробит (Порье не даст соврать). Против борьбы Чарльза вообще ничего не противопоставит. В стойке? Олива не дурак, Топурия научил не идти с открытым забралом. В этой игре есть уровни. Сейчас Конор - скандальный алкаш на стероидах, Чарльз - бмф. Один из самых титулованных, самых опасных игроков ростера. Количество досрочных побед (да и просто побед) внушает. Не простаивает по пять лет.
У Чарльза нету столько денег
А другой мотивации выходить в ринг у Конора просто нет
В кои то веки согласен с Конором - такой победой Чарли похоронил саму идею этого картонного пояса.
Ответ СвинопаС
В кои то веки согласен с Конором - такой победой Чарли похоронил саму идею этого картонного пояса.
И правильно сделал 🤣кто вообще додумался устроить этот бой , лютого греплера против лютого ударника, а Чарльз молодец,
Ответ As095
И правильно сделал 🤣кто вообще додумался устроить этот бой , лютого греплера против лютого ударника, а Чарльз молодец,
Этот лютый греплер только с детишками лютый. Махачев ему в стойке насовал, а затем на канвасе прикончил.
Конор приди и порядок наведи 😃
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Конор приди и порядок наведи 😃
Куда? В бар?
Ну уж лучше тебя на порядок
