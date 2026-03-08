Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»

Макгрегор раскритиковал Оливейру за выступление в бою c Холлоуэем.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал Чарльза Оливейру за выступление в поединке c Максом Холлоуэем за пояс BMF.

«Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не Чарльз, а маленький Чарли. Не коронуйте этого парня. Если хотите, я надеру ему зад», – написал в соцсетях Макгрегор.

Напомним, Оливейра победил Холлоуэя судейским решением.

