Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»
Макгрегор раскритиковал Оливейру за выступление в бою c Холлоуэем.
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал Чарльза Оливейру за выступление в поединке c Максом Холлоуэем за пояс BMF.
«Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не Чарльз, а маленький Чарли. Не коронуйте этого парня. Если хотите, я надеру ему зад», – написал в соцсетях Макгрегор.
Напомним, Оливейра победил Холлоуэя судейским решением.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
