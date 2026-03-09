Аспиналл – об анонсе поединка Гана и Перейры за временный пояс: «А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице»
Аспиналл прокомментировал анонс боя Перейра – Ган.
Чемпион UFC Том Аспиналл прокомментировал анонс боя Алекса Перейры и Сирила Гана.
«Ган подерется за временный пояс? А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице. Не так много вариантов для больших боев.
Очевидно, что я хочу драться с победителем этого боя. Просто жду, когда врачи дадут мне зеленый свет», – сказал Аспиналл.
Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
Адесанья хочет победы Перейры над Ганом: «Сирил – серьезный соперник. Оба могут победить нокаутом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
Волков мог бы подраться с Перейрой
При всем уважении к Волкову, но Перейра главная звезда промоушена, и его не будут ставить против не медийных бойцов, особенно учитывая что ему осталось 2-3 боя на высоком уровне
Кто ещё? Да любой из топ-5 дивизиона, и перспективы у Алекса не очень-то радужные.
Тяжелый вес в заднице не потому что нет хороших бойцов, а потому что нет клоунов и гнилья.
Именно хороших бойцов там очень мало
