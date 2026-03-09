Аспиналл – об анонсе поединка Гана и Перейры за временный пояс: «А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице»

Аспиналл прокомментировал анонс боя Перейра – Ган.

Чемпион UFC Том Аспиналл прокомментировал анонс боя Алекса Перейры и Сирила Гана .

«Ган подерется за временный пояс? А кто еще может драться с Алексом? Тяжелый дивизион в заднице. Не так много вариантов для больших боев.

Очевидно, что я хочу драться с победителем этого боя. Просто жду, когда врачи дадут мне зеленый свет», – сказал Аспиналл.

Напомним, Перейра и Ган подерутся в соглавном событии UFC Freedom за временный пояс тяжелого дивизиона.

