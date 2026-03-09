Мендес – о травме Махачева: «У меня нет такой информации, не контактирую с бойцами до назначения боя. Единственное, что знаю со слов Али – у Ислама был назначен важный бой»
Тренер Хавьер Мендес сообщил, что не знает о травме Ислама Махачева.
«Не контактирую с бойцами до назначения боя, тем более сейчас идет Рамадан. У меня не было никакой информации о том, когда и где состоится поединок Ислама. Единственное, что я знаю – у Ислама был назначен важный бой, по словам его менеджера Али [Абдель-Азиз].
К сожалению, травмы в этом спорте случаются постоянно. Все, что мы можем сделать – это залечить раны и двигаться к следующему бою. Но у меня нет никакой информации об этой травме, потому трудно предположить, сколько времени займет восстановление, и когда он сможет снова выйти в октагон», – сказал Мендес.
Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что у Махачева травма руки.
Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»
Гейджи не знал, что подерется в Белом доме: «Мне позвонили два дня назад и сказали, что меня точно там не будет»
Топурия тоже не должен был биться в главном бою по его словам. Тот же Гэтджи сказал, что ему тоже сообщили за день до объявления
Скорее всего Бонз слетел с боя против Поатана и поэтому в пресс конференции Дана поливал Бонза без остановки