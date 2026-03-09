  • Спортс
Мендес – о травме Махачева: «У меня нет такой информации, не контактирую с бойцами до назначения боя. Единственное, что знаю со слов Али – у Ислама был назначен важный бой»

Хавьер Мендес не знает о травме Ислама Махачева.

Тренер Хавьер Мендес сообщил, что не знает о травме Ислама Махачева.

«Не контактирую с бойцами до назначения боя, тем более сейчас идет Рамадан. У меня не было никакой информации о том, когда и где состоится поединок Ислама. Единственное, что я знаю – у Ислама был назначен важный бой, по словам его менеджера Али [Абдель-Азиз].

К сожалению, травмы в этом спорте случаются постоянно. Все, что мы можем сделать – это залечить раны и двигаться к следующему бою. Но у меня нет никакой информации об этой травме, потому трудно предположить, сколько времени займет восстановление, и когда он сможет снова выйти в октагон», – сказал Мендес.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что у Махачева травма руки.

Аспиналл – о карде Белого дома: «Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Топурии против Махачева и Перейры против Джонса»

Гейджи не знал, что подерется в Белом доме: «Мне позвонили два дня назад и сказали, что меня точно там не будет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Значит не врали что Махачев слетел с боя против грузина
Ответ Андрей Макаров
Значит не врали что Махачев слетел с боя против грузина
плохой бой для наследия, лучше древнего Усмана выпросить
Ответ Андрей Макаров
Значит не врали что Махачев слетел с боя против грузина
Махачев, Хамзат, Стрикленд, Ян, Волков, Делал и другие изначально не рассматривались. Дана сам сказал, что Ислама даже не рассматривали.
Топурия тоже не должен был биться в главном бою по его словам. Тот же Гэтджи сказал, что ему тоже сообщили за день до объявления
Скорее всего Бонз слетел с боя против Поатана и поэтому в пресс конференции Дана поливал Бонза без остановки
White house получается
Жаль, если так....Угандошил бы грузина и пошел дальше собирать скальпы в своем весе.
"Не разговариваю до назначения боя, поэтому ничего не знаю, знаю только , что назначен бой. "Ну норм =)
Восп@ление хитрости?!
Рекомендуем